Генпрокурор рассмотрит подозрения судьям Окружного аминсуда Киева к концу недели

В ГПУ заявили об отсутствии доказательств к подозрению судьям ОАСК. По мнению генпрокурора тексты проектов подозрений не подкреплен фактажом.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко назвала проекты подозрений судьям Окружного административного суда Киева бездоказательными, написала пресс-секретарь генрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«К тексту подозрения, поступившего сегодня в 10:55 заместителю генпрокурора, нет ни одного доказательства, ни одного файла. То есть текст не подкреплен фактажом. Брифинг С.Горбатюка не является юридическим доказательством в уголовном производстве», – написала она.

Генпрокурор Юрий Луценко примет решения по подозрениям не раньше четверга, добавила Сарган.

До тексту підозри, що надійшла сьогодні о 10:55 до заступника генпрокурора, немає жодного доказу, жодного файлу. Тобто… Geplaatst door Лариса Сарган op Maandag 29 juli 2019

Напомним, что главе и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность государственных органов.

По версии следствия, глава суда Павел Вовк со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.