Журналисты выяснили в каких условиях пройдет интенсив для депутатов от «Слуги народа»

В самом дорогом отеле Трускавца начинается интенсив для будущих «слуг народа» попавших Верховную Раду. Прессу пускают на территорию строго по спискам.

В трускавецком санаторно-отельном комплексе «Риксос» начинается семинар для будущих депутатов партии «Слуга народа». На территорию отеля прессу пускают строго по спискам предварительной аккредитации, передает корреспондент «Левый Берег».

На рецепции отеля сообщили «о полном бронировании отеля до конца недели», когда закончится тренинг для будущих депутатов.

«Риксос» является одним из самых дорогих отелей в регионе: согласно официальному прайсу, сегодня, в «высокий сезон» номер сингл стоит 3500 грн, а дабл – 4700 с питанием.

Санаторно-отельный комплекс «Риксос». Санаторно-отельный комплекс «Риксос». Санаторно-отельный комплекс «Риксос». Санаторно-отельный комплекс «Риксос». Санаторно-отельный комплекс «Риксос». Санаторно-отельный комплекс «Риксос». Санаторно-отельный комплекс «Риксос». Санаторно-отельный комплекс «Риксос». Пред 1 из 8 След

В социальных сетях уже отреагировали на информацию о интенсивных курсах для будущих депутатов от «Слуги народа» и условиях в которых проведут этот интенсив. Сетевые острословы сочинили песенку про это, сообщает на своей странице в Facebook координатор конструкторских групп украинских беспилотников Алекс Нойт.

«Песня народная, фейсбучно-трускавецкая. Исполняет хор мальчиков-зайчиков за деньги партии «Слуга народа», – написал Нойт.

Пенся народная, фейсбучно-трускавецкая.Исполняет хор мальчиков-зайчиков за деньги партии "Слуга народа":"Я ставлю… Geplaatst door Alex N Alex Noyt op Maandag 29 juli 2019

«Я ставлю лайки, лайки, лайкииии, как под фото, где ты в мокрой майке…\\ И эти лайки бодрой стайкой меня вдаль несууут…\\ Меня потом порвут за эти лайки, как струны запоребриковой балалайки, но я не плакай, я ж не лох – я депутааат!», – приводит он слова комически-саркачстической песенки.

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 мандата. Среди победителей в мажоритарных округах есть безработные кандидаты, а также кандидаты без высшего образования. С 29 июля по 4 августа партия совместно с Киевской школой экономики проведет для кандидатов интенсив по основам экономики, управлению государствам и другим предметам.