У Зеленского заявили, что «Слуга народа» сама единолично сформирует Кабинет министров

Монокоалиция в парламенте уже создана и заберет все министерства. Оппозиции, возможно, «отдадут» некоторые комитеты в парламенте.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла. Он сказал это в интервью изданию «РБК-Украина».

«Коалиция уже есть, монобольшинство», – отметил Герус.

«Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», – добавил он.

На вопрос о возможной коалиции с «Голосом» он ответил: «Это же зависит и от «Голоса», от их позиции и политических пожеланий. Увидим».

Говоря о возможных кандидатах на министерские должности, Герус отказался называть конкретные фамилии, мотивировав это тем, что «их начинают сбивать».

«Если сейчас начинать обсуждать какие-то фамилии, то это, прежде всего, вредить этим людям. Когда какие-то фамилии светятся, их начинают сбивать, а премьер-министр не может нравиться всем, придется и наступать на интересы каких-то людей», – сказал Герус.

Напомним, по данным обработки электронных протоколов партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 голоса. Окончательные результаты выборов ЦИК должне установить до 5 августа.