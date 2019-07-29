ФотоНовости

В Одессе россиянин пытался подкупить пограничников

Россиянин за взятку пытался «выкупить» товарища у пограничников в аэропорту Одессы. На него пограничники оформили статью за взяточничество.

В воскресенье авиарейсом из Минска в пункт пропуска «Одесса-авиа» прибыл гражданин РФ, которому было отказано в пропуске в Украину, однако его товарищ попытался подкупить пограничников за $1,5тыс., чтобы те пропустили его, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполиции.

Кроме того, сотрудниками Госпогранслужбы в эти выходные было задокументировано еще 5 случаев предложений взяток. От предложенных средств пограничники отказались и передали материалы в компетентные органы.

Взятка.
Задержанный.
Пограничники и военная прокуратура.
Пред 1 из 3 След

Напомним, в июле этого года в Ровенской области задержали директора национального парка на взятке $5 тыс. Чиновник требовал и получил взятку от директора одного из фермерских хозяйств. За эти деньги он обещал не создавать препятствий для работы фермерского хозяйства.

Источник ГПСУ
Тоже интересно
Новости

Россия использует минские переговоры для ослабления сопротивления Украины

Новости

Вместо моряков Россия вернула Украине собаку с буксира «Яны Капу»

Новости

У Зеленского предлагают объединить министерство иностранных дел и службу внешней…

Новости

Генпрокурор рассмотрит подозрения судьям Окружного аминсуда Киева к концу недели

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Россия использует минские переговоры для ослабления сопротивления Украины

Вместо моряков Россия вернула Украине собаку с буксира «Яны Капу»

У Зеленского предлагают объединить министерство иностранных дел и службу внешней разведки

1 из 2 541