В Одессе россиянин пытался подкупить пограничников

Россиянин за взятку пытался «выкупить» товарища у пограничников в аэропорту Одессы. На него пограничники оформили статью за взяточничество.

В воскресенье авиарейсом из Минска в пункт пропуска «Одесса-авиа» прибыл гражданин РФ, которому было отказано в пропуске в Украину, однако его товарищ попытался подкупить пограничников за $1,5тыс., чтобы те пропустили его, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполиции.

Кроме того, сотрудниками Госпогранслужбы в эти выходные было задокументировано еще 5 случаев предложений взяток. От предложенных средств пограничники отказались и передали материалы в компетентные органы.

Взятка. Задержанный. Пограничники и военная прокуратура. Пред 1 из 3 След

Напомним, в июле этого года в Ровенской области задержали директора национального парка на взятке $5 тыс. Чиновник требовал и получил взятку от директора одного из фермерских хозяйств. За эти деньги он обещал не создавать препятствий для работы фермерского хозяйства.