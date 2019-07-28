ФотоНовости

В России произошла авария и пожар на магистральном газопроводе «Газпрома»

На магистральном газопроводе «Газпрома» произошел пожар. Прорвало почти полутора метровую трубу на севере России.

В воскресенье, 28 июля, на одном из магистральных газопроводов «Газпрома» на севере России произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа, сообщило Министерство энергетики России.

Авария произошла на 338-м километре трассы «Пунга – Вуктыл – Ухта-2» в Республике Коми.

Никто не пострадал. Поврежденный участок газопровода отключен, там ведутся аварийные работы.

Карта на которой отмечено место аварии и пожара.

Это седьмая авария на магистральных объектах «Газпрома» с начала года, отмечает агентство «Интерфакс». В 2018 году на магистральных объектах дочерних компаний «Газпрома» произошло 10 аварий.

Источник POLITua Интерфакс
Тоже интересно
Новости

В Киеве прошел крестный ход Православной церкви Украины

Новости

В Гепрокуратуре заявляют об уничтожение ценных доказательства против судей Окружного…

Новости

Россия под видом учений практически заблокировала судоходство для 4 черноморских…

Новости

В Киеве провели крестный ход церкви Московского патриархата

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

В Киеве прошел крестный ход Православной церкви Украины

В Гепрокуратуре заявляют об уничтожение ценных доказательства против судей Окружного админсуда суда

Россия под видом учений практически заблокировала судоходство для 4 черноморских стран

1 из 2 538