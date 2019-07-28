В Киеве прошел крестный ход Православной церкви Украины

Участники акции прошлись по центру Киева от Софийского собора к памятнику князю Владимиру. Колонну возглавил митрополит Епифаний и военные капелланы.

В Киеве в воскресенье состоялся крестный ход Православной церкви Украины к 1031-летию Крещения Руси-Украины, сообщает «УНН».

Участники акции прошлись по центру Киева от Софийского собора к памятнику князю Владимиру, передает «Левый Берег».

Колонну возглавил митрополит Киевский Епифаний и военные капелланы. Они несли икону Богородицы – оберег украинских воинов. По обе стороны колонны шла муниципальная стража. На шествии присутствовал 5-й президент Украины Петр Порошенко.

В связи с акцией столичную полицию перевели на усиленный режим службы. Охрану общественного порядка обеспечивают полицейские, нацгвардейцы, спасатели, созданы дополнительные следственно-оперативные группы, дежурят взрывотехники и кинологи со служебными собаками, говорится на сайте ведомства.

Ранее в полиции сообщали, что ожидают на акции около 20 тысяч верующих.

Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Крестный ход Православной Церкви Украины в Киеве. Пред 1 из 24 След

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