В Гепрокуратуре заявляют об уничтожение ценных доказательства против судей Окружного админсуда суда

Горбатюк заявляет, что самые важные доказательства против судей Окружного админсуда Киева, наверное, уже уничтожены. Луценко не хотел ссориться с судьями и не разрешил обыскать их кабинеты.

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк считает, что самые важные и ценные доказательства в деле против судей Окружного административного суда Киева были уже уничтожены. Он сказал об этом в интервью «Deutsche Welle».

«Мы ходатайствовали о проведении обысков непосредственно в кабинетах этих судей и всех лиц, фигурировавших в звукозаписи, но часть этих обысков не согласовало нам наше руководство ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко сначала отказывал во встречах, а потом просто уехал в отпуск», – сказал он.

Он считает, что руководство Генпрокуратуры не хотело ссориться с судьями ОАСК.

«Потому что такое поведение председателя и представителей Окружного административного суда Киева с ощущением полной безнаказанности, которую можно услышать на записях, подтверждалось связями практически со всеми высшими руководителями государственных и правоохранительных органов», – сказал он.

На вопрос о том, можно ли считать, что в связи с этим доказательства причастности судей к злоупотреблениям утрачены, глава управления спецрасследований ГПУ ответил утвердительно.

«Думаю, да. Большая часть утрачена. Однако злоупотребление столь масштабные, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, которые прямо свидетельствовали о причастности, наверняка уже уничтожены. Впрочем, есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но к ним мы должны еще добраться», – отметил Горбатюк.

Напомним, что главе и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность государственных органов.

По версии следствия, глава суда Павел Вовк со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.