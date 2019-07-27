Россия под видом учений практически заблокировала судоходство для 4 черноморских стран

Россия под видом учений перекрыла четверть Черного моря. Эксперты рассматривают эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море против Украины, Грузии, Румынии и Болгарии, для которых затруднено судоходство.

Российская Федерация с 24 июля перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118,5 тысяч квадратных километров. Это больше четверти площади всего моря, сообщает «Український мілітарний портал».

Отмечается, что указанные районы фактически перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти блокируя морское сообщение с этим странами.

Срок действия международных предписаний №280, №287A, №287B и 0817/2019 – 19 августа.

«Четкой причины закрытия не указывается, часть участков названа как «с опасной навигацией и опасностью плавания», часть закрыта для проведения мероприятий боевой подготовки.

Как отмечает издание, РФ не имеет столько наземных и надводных сил, чтобы была необходимость в перекрытии такой площади в соответствующих районах для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки. Также у нее отсутствует необходимое количество плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства и, в первую очередь, рыбалки и отдельных предприятий рыбного промысла, которые не всегда могут получить соответствующие предписания в срок.

«Поэтому стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона»», – отмечается в материале.

До этого перед самым началом учений Sea Breeze 2019 Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8000 квадратных километров в Черном море, где должна была расположиться одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

Напомним, 24 июля СБУ и военная прокуратура задержали российский танкер «Nika Spirit» (ранее назывался «Neyma»), который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, именно его действия привели к захвату украинских кораблей и пленению их экипажей.

После задержания, на танкере провели обыск и изъяли документы, записи радиопереговоров во время конфликта и бортовых журналов с целью установления фактических обстоятельств 25 ноября 2018 года. Судно РФ признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Узнав об этом, Россия принялась снова угрожать Украинскому государству, обещая «последствия».

Несмотря на это, Украинская сторона отпустила экипаж российского танкера. Позже, старший механик Neyma рассказал, что украинские силовики вели себя корректно и не грубили, а также не применяли силу в отношении экипажа.