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В Москве полиция задержала политиков и митингующих против недопуска оппозиции на выборы

В Москве задерживают незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в гордуму. Известно о задержании пятерых политиков и более тысячи митингующих.

Заместитель директора крымскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев раскритиковал массовые протесты в Москве, начавшиеся 27 июля. На своей странице в Facebook он заявил, что россияне «получают дубинкой по голове, добиваясь допуска на выборы фейковых оппозиционеров, мечта которых – стать частью системы рейха».

Кроме того, как отметил он, глобальных политических вопросов Московская городская дума не решает. Акцию протеста журналист назвал «двусмысленной и беспросветной».

«Скандировать «Мы не уйдем!» – и расходиться. Скандировать «Один за всех, и все за одного» – и бежать от полиции врассыпную, провожать взглядом тех, кого они винтят. Размахивать флагами рейха и хором петь полицаям путинский гимн, написанный Михалковым», – написал Муждабаев.

Получать дубинкой по голове, добиваясь допуска на выборы фейковых оппозиционеров, мечта которых — стать частью системы…

Geplaatst door Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev op Zaterdag 27 juli 2019

Тем временем субботним утром, 27 июля, в Москве начались задержания незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщает российское агентство «Интерфакс».

На утро были задержаны Иван Жданов, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Всем им ранее отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Также по пути на митинг у мэрии Москвы задержали Любовь Соболь. Как пишет «Дождь», Соболь села в такси, к машине подбежали полицейские, вытащили ее из автомобили и затолкали в автобус.

О Гудкове известно, что его отвезли в ОВД Коптево, Галямина сама сообщила, что ее отвезли в ОВД Хорошево-Мневники.

Илью Яшина доставили в отдел полиции города Троицк. Ранее у него дома проходил обыск.

По его словам, обыск в его квартире закончил в час ночи. После этого там же его допрашивали. Яшин отказался отвечать на вопросы.

«После этого меня вывели из дома и погрузили в автозак. В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции города Троицка. Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест», – написал политик в соцсетях.

Кроме того, задержания происходят возле мэрии Москвы, где запланирована массовая акция протеста. Дождь сообщал, что у мэрии задерживают всех подряд, в автозаки поместили более 60 человек.

На фоне анонсированного на 27 июля митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму российские силовики задержали возле мэрии Москвы и в ходе попытки проведения акции 1229 человек среди которых члены группы Алесей Навального, МВД отчиталось о задержании только 1074 человек, сообщает в своей текстовой онлайн-трансляции «ОВД-Инфо».

Травмы, в следствии избиения митингующих полицией, получили 77 человек.

Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), им грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

На опубликованных видео видно, что задержания происходят в жесткой форме и без объяснений.

Также на одной из записей зафиксировано задержание юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую вместе с другими оппозиционными кандидатами власти РФ не допускают к участию в местных выборах.

Накануне вечером 26 июля сотрудники полиции приходили в предвыборные штабы независимых кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Ивана Жданова и Любови Соболь. Кроме того, обыски проходили у родственников Константина Янкаускаса и родителей Дарьи Бесединой, а также в Фонде борьбы с коррупцией.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Напомним, последние несколько недель в Москве проходили многотысячные протесты из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать часть кандидатов на выборы в гордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Источник Интерфакс ОВД-Инфо Дождь
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