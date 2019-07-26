Спецпредставитель США Волкер посетил Донбасс

Американская делегация во главе с Волкером посетила зону ООС на Донбассе. Делегация США встретилась с командующим ООС и посетила КПВВ «Станица Луганская».

Делегация США во главе со специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером 26 июля посетила район проведения операции Объединенных сил, информирует пресс-центр штаба ООС.

«Во время визита господин Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. В частности, состоялся брифинг Командующего ОС по текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС. Также, делегация США посетила КПВВ «Станица Луганская» и пообщалась с местными жителями», – говорится в сообщении.

Волкер и американская делегация во время визита на Донбасс. Волкер и американская делегация во время визита на Донбасс. Волкер и американская делегация во время визита на Донбасс. Пред 1 из 3 След

В ходе визита в Украину Курт Волкер и постоянный представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондланд встретились с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили текущую ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Курт Волкер прибыл в Киев вчера, 25 июля. В частности, он вместе послом Уильямом Тейлором встретился с главой наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» Айваром Абромавичюсом, украинскими политиками и чиновниками.