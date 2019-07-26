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Украинский омбудсмен передала дела по политузникам новой главе мониторинговой миссии ООН

Денисова передала главе мониторинговой миссии ООН Богнер дела по политзаключенным. Особый акцент омбудсмен сделала на делах Бекирова, Балуха и Гриба.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на встрече с новоназначенной главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер 26 июля рассказала о притеснениях украинских политзаключенных, содержащихся в России и на аннексированном полуострове, написала Денисова на своей странице в Facebook.

«Репрессии против крымских татар и граждан Украины, нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба – на этих вопросах я особо акцентировала внимание», – написала обудсмен.

По словам омбудсмена, она передала Богнер дела незаконно удерживаемых граждан Украины в России и Крыму.

Мала приємність познайомитися з новопризначеною Главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою…

Geplaatst door Людмила Денісова op Vrijdag 26 juli 2019

Напомним, архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщил, что имущество собора ПЦУ в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма было «разграблено и разломано».

Так же стало известно, что НАБУ подозревают Людмилу Денисову в причастности к назначению и увольнению членов Высшей квалификационной комиссии судей по требованию главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Источник POLITua
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