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Гройсман рассказал о конфликтах с Порошенко

Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним. Он подчеркнул, что с пятым президентом у него разные принципы и разные подходы.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2016 году он возглавил правительство не как человек Петра Порошенко, а как компромиссная фигура, и рассказал, что все три года у него были конфликты с экс-президентом. Гройсман рассказал об этом в эфире «Радио НВ», отвечая на вопрос, не боится ли он повторить судьбу Арсения Яценюка и его партии «Народный фронт».

«Что произошло с Народным фронтом? Народный фронт в 2014 году взял на себя ответственность, и Яценюк стал премьером в очень сложные времена. Он взял на себя ответственность и ситуацию удержал в 2014-2015 году. Кто его топил? Топил действующий тогда президент Петр Порошенко. Почему? На мой взгляд, как молодого конкурента на следующие президентские выборы», – заявил Гройсман.

По его словам Яценюка после отставки в 2016 году должны были заменить либо министр иностранных дел Павел Климкин, либо министр финансов Наталья Яресько. Однако ни одна из этих кандидатур не нашла поддержки в Верховной Раде.

«Я оказался третьим вариантом, компромиссным, потому что я был спикером парламента, у меня были нормальные отношения с депутатами, и они меня охотно поддержали. Я стал не потому, что меня кто-то протолкнуть, а потому, что уже была безвыходная ситуация», – рассказал Гройсман.

Он утверждает, что напряжение в отношениях между ним и Порошенко возникло еще в 2015 году из-за местных выборов в Виннице. «В 15-м году, когда были местные выборы, в Виннице шли две партии: партия Порошенко и партия Гройсмана. Мы победили на этих выборах, и Петр Алексеевич обижался очень долго. Но наши команды даже не совместимы были только потому, что у нас разные принципы и разные подходы. И так было всегда», – заявил Гройсман.

«В определенный период мы работали разом, и это правда. Я могу сказать, что его есть, за что поблагодарить. В 2014 году он взял на себя ответственность. В ряде решений, которые нужно было принять в парламенте, он давал четкий сигнал своей фракции голосовать и поддерживать. Но я не могу поблагодарить за многие вещи», – сказал он.

Гройсман утверждает, что Порошенко, в частности, постоянно ставил палки в колеса при проведении реформ.

«Любое изменение, любую реформу – договориться с ним, чтобы он дал сигнал команде голосовать, тратились месяцы. Вот большая приватизация. Я вносил норму об английском праве – он был категорически против, говорил: нет, это неправильно, у нас есть украинская система правосудия», – рассказал Гройсман.

«У нас был достаточно серьезный конфликт с точки зрения работы с бизнесом. Я как премьер-министр все делал для того, чтобы дерегуляцию делать, я постоянно защищал бизнес, а все его псы постоянно на него нападали. Я не мог с этим согласиться», – добавил он.

Гройсман заявил, что он не скандалист и рассказывает об этом сейчас не из мести, а ради предупреждения, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

«Этап прошел, обид у меня никаких. У меня есть разногласия, они, я бы сказал, морально-ценностные», – подытожил премьер-министр.

Напомним, что в январе 2019 года Гройсман поддержал выдвижение Порошенко на второй срок.

Источник Новое Время
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