Новости

Россия предлагает Украине заключить краткосрочный транзитный контракта

«Газпром» предложит Украине краткосрочный транзитный контракт. Украина рассчитывала на 10-летний договор, но в России утверждают, что им хватило бы годового контракта.

Россия будет добиваться от Украины заключения краткосрочного договора на транзит газа после 2019 года, пишет «Reuters».

«Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки», – сказал агентству российский источник, знакомый с газовыми переговорами.

Короткий договор позволит России достроить газопроводы «Северный поток 2» и «Турецкий поток», необходимые для того, чтобы лишить Украину статуса основного транзитёра российского газа, и снизить потребность в заключении долгосрочного договора.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Вариант прекращения российским «Газпромом» транзита природного газа через Украину в 2020 году в «Нафтогазе» считают основным.

Источник Reuters
Тоже интересно
Новости

Генпрокуратура предъявит подозрения судьям Окружного админсуда Киева

Новости

Россия не спешит паспортизировать боевиков Донбасса

Новости

НАБУ проводит обыски в Окружном административном суде Киева

Новости

ООН направила на оккупированный Донбасс груз гуманитарной помощи

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Генпрокуратура предъявит подозрения судьям Окружного админсуда Киева

Россия не спешит паспортизировать боевиков Донбасса

НАБУ проводит обыски в Окружном административном суде Киева

1 из 1 837