Россия предлагает Украине заключить краткосрочный транзитный контракта

«Газпром» предложит Украине краткосрочный транзитный контракт. Украина рассчитывала на 10-летний договор, но в России утверждают, что им хватило бы годового контракта.

Россия будет добиваться от Украины заключения краткосрочного договора на транзит газа после 2019 года, пишет «Reuters».

«Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки», – сказал агентству российский источник, знакомый с газовыми переговорами.

Короткий договор позволит России достроить газопроводы «Северный поток 2» и «Турецкий поток», необходимые для того, чтобы лишить Украину статуса основного транзитёра российского газа, и снизить потребность в заключении долгосрочного договора.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Вариант прекращения российским «Газпромом» транзита природного газа через Украину в 2020 году в «Нафтогазе» считают основным.