НАБУ проводит обыски в Окружном административном суде Киева

Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генеральной прокуратурой проводит обыски в Окружном админсуде Киева, сообщил источник «Левого Берега» в правоохранительных органах.

Обыски происходят в данный момент. Причина пока уточняется.

Пресс-служба НАБУ официально подтвердила факт обысков.

«Детективы НАБУ вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателем [Павлом Вовком] и отдельными судьями ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия», – говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, в мае 2017 года в этом суде НАБУ также проходила обыски. Судья Евгений Аблов связывал их с рассмотрением двух дел против НАБУ: об обжаловании создания общественного совета при НАБУ; об обжаловании назначения замглавы НАБУ.

С тех пор суд успел приобрести славу самого скандального суда в Украине. Этот суд принимал восстанавливал Романа Насирова на должности главы ГФС, запрещал Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, отменял национализацию Приватбанка по просьбе Коломойского, останавливал переименование УПЦ МП.