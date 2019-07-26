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НАБУ проводит обыски в Окружном административном суде Киева

НАБУ и ГПУ расследуют действия Павла Вовка и ряда судей.

Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генеральной прокуратурой проводит обыски в Окружном админсуде Киева, сообщил источник «Левого Берега» в правоохранительных органах.

Обыски происходят в данный момент. Причина пока уточняется.

Пресс-служба НАБУ официально подтвердила факт обысков.

Фото с места событий.

«Детективы НАБУ вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателем [Павлом Вовком] и отдельными судьями ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия», – говорится в сообщении НАБУ.

НАБУ проводит обыск в Окружном админсуде Киева обыск

Geplaatst door Судебно-юридическая газета op Vrijdag 26 juli 2019

Напомним, в мае 2017 года в этом суде НАБУ также проходила обыски. Судья Евгений Аблов связывал их с рассмотрением двух дел против НАБУ: об обжаловании создания общественного совета при НАБУ; об обжаловании назначения замглавы НАБУ.

С тех пор суд успел приобрести славу самого скандального суда в Украине. Этот суд принимал восстанавливал Романа Насирова на должности главы ГФС, запрещал Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, отменял национализацию Приватбанка по просьбе Коломойского, останавливал переименование УПЦ МП.

Источник Левый Берег
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