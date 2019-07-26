ООН направила на оккупированный Донбасс груз гуманитарной помощи

На Донбасс уехали 13 грузовиков гумпомощи от ООН. На временно оккупированные территории направлены строительные материалы.

От Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Донбасс отправлено 187 тонн гуманитарной помощи на 13-ти грузовых машинах, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Грузовики въехали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через КПВВ «Новотроицкое».

«Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн», – указано в сообщении Госпогранслужбы, обнародованном сегодня утром.

Вчера через это же КПВВ Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил в оккупированные территории Донецкой и Луганской области) 154,5 тонны гуманитарной помощи, сообщал пресс-центр Госпогранслужбы.

На временно оккупированную территорию проследовало 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом, а именно: лекарственные средства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы.