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В Украине завершена обработка электронных протоколов выборов в Верховную Раду

Официальные результаты выборов и список избранных депутатов должны быть опубликованы в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» не позднее 9 августа.

По состоянию на утро 26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду, сообщается на сайте ЦИКа.

Так, по результатам обработки 99,9% протоколов, выборы выигрывает президентская партия «Слуга народа» (43,16%). На втором месте – партия «Оппозиционная Платформа – За жизнь» (13,05%), на третьем – ВО «Батькивщина» (8,18%).

Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность» набрала 8,10%, партия Святослава Вакарчука «Голос» – 5, 82%.

Результаты выборов по спискам партий.
Результаты выборов по спискам партий.
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Другие политсилы не преодолевают пятипроцентный барьер.

Число мест которые займут депутаты из списков партий.

Выборы в Верховную Раду Украины проходили по смешанной системе. Половина состава парламента – 225 народных депутатов – избирались по спискам политических партий. Вторая часть парламента (199 депутатов) избиралась в мажоритарных округах.

Результаты выборов по одномандатным округам. Кроме того в 83 округе победила кандидат от ВО «Свобода», а в 90 округе победу одержал кандидат от партии «Белая Церковь вместе».

По мажоритарным округам в регионах Украины прошли в Верховную Раду следующие народные депутаты, согласно данным подсчета голосов Центризбиркомом. Предлагаем вниманию читателей материал с официальными списками победителей выборов-2019 в мажоритарных округах:

Винницкая область

Одномандатный избирательный округ №11

Пашковский Максим Игоревич: родился 24 марта 1983 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Панчер Солюшнс», беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №12

Драбовский Анатолий Григорьевич: родился 1 августа 1958 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ректор Винницкого кооперативного института, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №13

Юрчишин ПетроВасильевич: родился 13 июля 1958 года в городе Антрацит Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Хмельник Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №14

Борзова Ирина Наумовна: родилась 28 августа 1982 года в городе Винница, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа «.

Одномандатный избирательный округ №15

Билозир Лариса Николаевна : родилась 24 сентября 1981 года в городе Тростянец Винницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор общественной организации «Жизнь и развитие общин», беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №16

Вацак Геннадий Анатольевич: родился 9 февраля 1972 года в городе Могилев-Подольский Могилев-Подольского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, директор департамента маркетинга ООО «Кондитерский дом «Вацак», беспартийный, проживает в городе Могилев-Подольский Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №17

Кучер Николай Иванович<: родился 24 августа 1959 года в селе Гордеевка Тростянецкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Украинской Народной Партии, проживает в городе Ладыжин Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №18

Мейдич Олег Леонидович: родился 24 ноября 1970 года в городе Калиновка Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии «Батькивщина», проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Волынская область

Одномандатный избирательный округ №19

Гузь Игорь Владимирович: родился 11 января 1982 года в городе Луцк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Луцк, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №20

Рублев Вячеслав Владимирович: родился 25 февраля 1979 года в городе Луцк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя Волынского областного совета, беспартийный, проживает в городе Луцк, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №21

Ивахив Степан Петрович: родился 24 января 1968 года в селе Андреевка Буского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Липы Луцкого района Волынской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №22

Палица Игорь Петрович: родился 10 декабря 1972 года в городе Луцке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель Волынского областного совета, член Политической партии «Украинское объединение патриотов УКРОП», проживает в городе Яремче Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №23

Констанкевич Ирина Мирославовна: родилась 23 июня 1965 года в городе Львове, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП», проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Днепропетровская область

Одномандатный избирательный округ №24

Кисилевский Дмитрий Давыдович: родился 23 апреля 1983 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по корпоративным отношениям ООО «ИНТЕРПАЙП УКРАИНА», беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №25

Бужанский Максим Аркадьевич: родился 24 ноября 1974 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер ООО «Арна», беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №26

Нестеренко Кирилл Александрович: родился 8 февраля 1993 в городе Сумы, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по развитию, ЗАО «Днепрокоммунтранс», беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №27

Медяник Вячеслав Анатольевич: родился 3 августа 1987 года в городе Снежное Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №28

Мысягин Юрий Михайлович: родился 21 марта 1974 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа”.

Одномандатный избирательный округ №29

Демченко Сергей Алексеевич: родился 13 марта 1976 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в поселке Дослидное Днепровского района Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №30

Личман Анна Васильевна: родилась 31 января 1978 года в городе Одессе, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор Благотворительной организации «Всеукраинский благотворительный фонд «АТБ», беспартийная, живет в селе Новоалександровка Днепровского района Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №31

Захарченко Владимир Васильевич: родился 27 января 1971 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по безопасности, ООО «Завод буровой техники «ДСД», член политической партии «Слуга народа», проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №32

Криворучкина Елена Владимировна: родилась 18 октября 1971 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры экономики и предпринимательства, ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», член политической партии «Слуга народа», проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №33

Корявченков Юрий Валерьевич: родился 26 ноября 1974 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, актер, ООО «Квартал 95», член политической партии «Слуга народа», проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №34

Черный Дмитрий Сергеевич: родился 14 октября 1989 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП «Общественная журналистика», беспартийный, проживает в городе Желтые Воды Днепропетровской области , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №35

Герман Денис Вадимович: родился 8 сентября 1981 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Альфа-Косметикс», беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №36

Каптелов Роман Владимирович: родился 16 марта 1980 в селе Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №37

Шпенов Дмитрий Юрьевич: родился 20 декабря 1978 года в городе Харькове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №38

Бородин Владислав Валерьевич: родился 18 июня 1971 года в городе Шостка Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №39

Северин Сергей Сергеевич: родился 20 июня 1980 года в пгт Покровское Покровского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя – начальник управления экономики, бюджета и финансов, исполнительный аппарат Днепропетровского областного совета, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №40

Трухин Александр Николаевич: родился 10 ноября 1986 года в городе Днепродзержинск Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель наблюдательного совета, ЗАО «ПРХ», беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Донецкая область

Одномандатный избирательный округ №45

Магомедов Муса Сергоевич: родился 7 апреля 1970 года в селе Ирыб Чародинского района, Дагестан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЗАО «Авдеевский коксохимический завод», беспартийный, проживает в городе Авдеевка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Оппозиционный блок».

Одномандатный избирательный округ №46

Христенко Федор Владимирович: родился 11 октября 1983 года в селе Старогнатовка Тельмановского района Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», живет в селе Романков Обуховского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Одномандатный избирательный округ №47

Солод Юрий Васильевич: родился 27 апреля 1972 года в селе Красный Кут Антрацитовского района Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии «Оппозиционного платформа – За жизнь», проживает в городе Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Оппозиционного платформа – За жизнь».

Одномандатный избирательный округ №48

Ефимов Максим Викторович: родился 1 ноября 1974 года в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в поселке Беленькое города Краматорск Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №49

Гнатенко Валерий Сергеевич: родился 3 февраля 1967 года в городе Дружковка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Дружковский городской председатель, член Политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», проживает в городе Дружковка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Одномандатный избирательный округ №50

Требушкин Руслан Валерьевич: родился 27 ноября 1975 года в городе Донецке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, мэр Покровский, беспартийный, проживает в Покровске Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия “Оппозиционный блок».

Одномандатный избирательный округ №51

Ковалев Александр Иванович: родился 7 октября 1967 года в городе Макеевка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №52

Яковенко Евгений Геннадьевич: родился 6 июня 1965 года в городе Ош, Кыргызстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП ТПК «АЛЬКОН», беспартийный, проживает в поселке Новкородское города Торецка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Одномандатный избирательный округ №57

Новинский Вадим Владиславович: родился 3 июня 1963 года в городе Старая Руса Новгородской области, Российская Федерация, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии «Оппозиционный блок», проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Оппозиционный блок».

Одномандатный избирательный округ №58

Магера Сергей Васильевич: родился 8 ноября 1956 года в городе Мариуполь Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по региональному развитию, ЗАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича», член Политической партии «Оппозиционный блок», проживает в городе Мариуполь Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Оппозиционный блок».

Одномандатный избирательный округ №59

Мороз Владимир Викторович: родился 24 октября 1967 года в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Марьинская районная государственная администрация, член Политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Одномандатный избирательный округ №60

Лубинец Дмитрий Валерьевич: родился 4 июля 1981 года в городе Волноваха Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Волноваха Волновахского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Житомирская область

Одномандатный избирательный округ №62

Герасименко Игорь Леонидович: родился 5 января 1984 года в городе Радомышле Радомышльского района Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в городе Житомире, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №63

Кицак Богдан Викторович : родился 2 сентября 1992 года в городе Бердичев Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель, КУ «Бердичевский педагогический колледж», беспартийный, проживает в городе Бердичев Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №64

Арешонков Владимир Юрьевич: родился 17 декабря 1957 года в городе Коростень Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Коростень Житомирской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №65

Костюк Дмитрий Сергеевич: родился 1 июня 1993 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, журналист, телеканал «Еспресо», беспартийный, проживает в городе Новоград-Волынский Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №66

Грищенко Татьяна Николаевна: родилась 27 августа 1979 года в городе Малин Житомирской области, гражданка Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование среднее специальное, временно не работает, беспартийная, проживает в городе Малин Малинского района Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №67

Кузьминых Сергей Владимирович: родился 17 января 1983 года в городе Житомир, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Житомир, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Закарпатская область

Одномандатный избирательный округ №68

Горват Роберт Иванович: родился 17 февраля 1969 года в селе Турье Ремета Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Ужгород, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №69

Балога Виктор Иванович: родился 15 июня 1963 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии Единый Центр, проживает в городе Мукачево Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Единый Центр.

Одномандатный избирательный округ №70

Лаба Михаил Михайлович: родился 29 октября 1975 в селе Турья Поляна Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Невицкий сельский голова, беспартийный, проживает в селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №71

Лунченко Валерий Валерьевич: родился 13 октября 1982 года в городе Хуст Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Хуст Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №72

Петевка Василий Васильевич: родился 30 января 1967 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Мукачево Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №73

Поляк Владислав Николаевич: родился 10 августа 1975 года в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Запорожская область

Одномандатный избирательный округ №74

Касай Геннадий Александрович: родился 28 ноября 1972 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор спортивного комплекса, ОАО «Мотор Сич», беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует , субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №75

Соха Роман Васильевич: родился 18 октября 1975 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член политической партии «Слуга народа», проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №76

Шевченко Евгений Владимирович: родился 4 мая 1972 года в городе Мелитополь Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №77

Штепа Сергей Сергеевич: родился 30 апреля 1990 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №78

Пономарев Александр Сергеевич: родился 7 января 1962 года в городе Бердянск Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Бердянск Запорожской области, судимость отсутствует, суб ‘ объект выдвижения – Политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Одномандатный избирательный округ №79

Яцык Юлия Григорьевна: родилась 14 августа 1979 года в городе Васильевка Васильковского района Запорожской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, управляющая, адвокатское бюро «Адвокатская компания Юлии Яцык», член Политической партии «Слуга народа», проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №80

Минько Сергей Анатольевич: родился 20 сентября 1973 в городе Павлодар, Казахстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Мелитопольский городской голова Запорожской области, беспартийный, проживает в городе Мелитополь Запорожской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №81

Мельник Павел Викторович: родился 26 июня 1984 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пиар-директор, благотворительный фонд «Алкоголь СТОП», беспартийный, проживает в городе Токмак Запорожской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №82

Никитина Марина Викторовна: родилась 16 апреля 1986 года в городе Гуляйполе Запорожской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в Гуляйполе Гуляйпольского района Запорожской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Ивано-Франковская область

Одномандатный избирательный округ №83

Савчук Оксана Васильевна: родилась 20 марта 1983 года в селе Чернев Рогатинского района Ивано-Франковской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, секретарь, Ивано-Франковский городской совет, член Политической партии Всеукраинское объединение «Свобода», проживает в селе Криховцы города Ивано-Франковска, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение «Свобода».

Одномандатный избирательный округ №84

Фрис Игорь Павлович: родился 29 сентября 1973 года в городе Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус, Ивано-Франковский городской нотариальный округ, беспартийный, проживает в городе Ивано-Франковске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №85

Прощук Эдуард Петрович: родился 19 февраля 1982 года в городе Калуш Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель главы, потребсоюз Ивано-Франковской области, беспартийный, проживает в Ивано-Франковске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №86

Матусевич Александр Борисович: родился 20 марта 1974 года в селе Старый Мизунь Долинского района Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ГП «Выготское лесное хозяйство», беспартийный, проживает в селе Пациков Долинского района Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №87

Андриевич Зиновий Мирославович: родился 10 января 1972 года в городе Надворная Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, городской глава, беспартийный, проживает в городе Надворная Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №88

Иванчук Андрей Владимирович: родился 16 июня 1973 в городе Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №89

Тимофийчук Владимир Ярославович: родился 17 февраля 1986 года в селе Попельники Снятынского района Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП «Агро-Лидер», член политической партии «Слуга народа «, проживает в селе Попельники Снятынского района Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Киевская область

Одномандатный избирательный округ №90

Бабенко Николай Викторович: родился 17 сентября 1980 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Центр привлечения инвестиций «БЦ Инвест», беспартийный, проживает в Белая Церковь Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Белая Церковь вместе».

Одномандатный избирательный округ №91

Дунда Олег Андреевич: родился 6 марта 1980 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «А.В.С.», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №92

Колюх Валерий Викторович: родился 18 апреля 1973 года в селе Медвин Богуславского района Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры политических наук, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №93

Скороход Анна Константиновна: родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по организационно-правовым вопросам, ООО «Строительный комбинат «Прогресс», беспартийная, живет в городе Борисполь Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №94

Дубинский Александр Анатольевич: родился 18 апреля 1981 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, телеведущий, ИП «1 + 1 Продакшн», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №95

Горобец Александр Сергеевич: родился 15 февраля 1978 года в городе Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ООО «Сфера житлобуд», беспартийный, проживает в селе Фурсы Белоцерковского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №96

Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна: родилась 23 июня 1985 года в городе Староконстантинов Хмельницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, специальный корреспондент, ООО «ТРК «Студия 1 + 1», беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №97

Галушко Николай Леонидович: родился 5 декабря 1979 года в г. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП «ГАЛИД», беспартийный, проживает в городе Бровары Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №98

Бунин Сергей Валерьевич: родился 3 мая 1971 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Грант», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Кировоградская область

Одномандатный избирательный округ №99

Дануца Александр Анатольевич: родился 29 января 1980 года в городе Малая Виска Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Прайм-Тайм», член политической партии «Слуга народа», проживает в Кропивницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №100

Мурдий Игорь Юрьевич: родился 8 августа 1982 года в городе Новоукраинка Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ЧП «Тек Центр», беспартийный, проживает в Кропивницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №101

Кузбит Юрий Михайлович: родился 29 марта 1977 года в Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Адвокатская группа «Прецедент», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №102

Довгий Олесь Станиславович: родился 1 ноября 1980 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №103

Воронько Олег Евгеньевич: родился 15 мая 1974 года в городе Светловодск Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Светловодск Кировоградской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Луганская область

Одномандатный избирательный округ №105

Гриб Виктория Александровна: родилась 19 июня 1968 года в селе М. Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель направления по устойчивому развитию, ООО «ДТЭК Энерго», беспартийнaя, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Оппозиционный блок».

Одномандатный избирательный округ №106

Кузнецов Алексей Александрович: родился 2 декабря 1979 года в городе Северодонецк Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Северодонецк Луганской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №107

Сухов Александр Сергеевич: родился 20 мая 1984 года в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член Политической партии «Наш край» , проживает в городе Кадиевка Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №112

Вельможный Сергей Анатольевич: родился 25 июня 1976 года в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член Политической партии «Наш край», проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №113

Лукашев Александр Анатольевич: родился 1 апреля 1976 года в городе Антрацит Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель юридического отдела, благотворительная организация «Фонд Сергея Шахова», член Политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Одномандатный избирательный округ №114

Шахов Сергей Владимирович: родился 7 мая 1975 года в поселке Саяк города Балхаш Джезказганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии «Наш край», проживает в городе Кадиевка Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Львовская область

Одномандатный избирательный округ №115

Пипа Наталья Романовна: родилась 12 октября 1983 в городе Львове, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель ОО «Лучший Сихов», беспартийнaя, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Голос».

Одномандатный избирательный округ №116

Княжицкий Николай Леонидович: родился 2 июня 1968 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Европейская Солидарность».

Одномандатный избирательный округ №117

Рущишин Ярослав Иванович: родился 29 октября 1967 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор АО «Троттола», беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Голос».

Одномандатный избирательный округ №118

Васильченко Галина Ивановна: родилась 24 октября 1983 года в селе Корничи Самборского района Львовской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по экономическим вопросам, ЧП «Корбиз», беспартийная, проживает в Пасики-Зубрицкие Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Голос».

Одномандатный избирательный округ №119

Бондарь Михаил Леонтьевич: родился 17 ноября 1973 года в селе Бодячев Сокольского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Европейская Солидарность».

Одномандатный избирательный округ №120

Дубневич Ярослав Васильевич: родился 7 августа 1969 года в селе Зубра Пустомытовского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №121

Саламаха Орест Игоревич: родился 25 марта 1991 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по строительству ООО «Строй Инвест Ком», беспартийный, проживает в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №122

Бакунец Павел Андреевич: родился 10 июля 1987 года в городе Яворов Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Яворовский городской голова, беспартийный, проживает в городе Яворов Яворовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Объединение «Самопомощь».

Одномандатный избирательный округ №123

Батенко Тарас Иванович: родился 20 июня 1974 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП», проживает в городе Львове, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №124

Камельчук Юрий Александрович: родился 12 февраля 1980 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Червоноград Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №125

Лопушанский Андрей Ярославович: родился 4 декабря 1962 года в городе Добромиль Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии Конгресс украинских националистов, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №126

Кит Андрей Богданович: родился 2 ноября 1971 года во Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в селе Ясеновцы Золочевского района Львовской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Николаевская область

Одномандатный избирательный округ №127

Пасичный Александр Станиславович: родился 3 ноября 1972 года в Николаеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №128

Гайду Александр Васильевич: родился 28 января 1976 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор, ООО «Вибо-Транс», беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №129

Копытин Игорь Владимирович: родился 12 февраля 1981 года в городе Легница, Польша, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО «Автомодерн», беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №130

Негулевский Игорь Петрович: родился 6 декабря 1983 года в городе Вознесенск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО «София-Гранит», беспартийный, проживает в городе Вознесенск Николаевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №131

Чорноморов Артем Олегович: родился 10 марта 1988 года в городе Южноукраинск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, генеральный директор, ООО «СмартАгри», беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №132

Дырдин Максим Евгеньевич: родился 11 октября 1982 года в городе Первомайск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный советник генерального директора, ЧАО «Санта Украина», беспартийный, проживает в городе Ирпень Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одесская область

Одномандатный избирательный округ №133

Дмытрук Артем Геннадьевич: родился 28 июня 1993 года в городе Казатин Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, «Фитнес-центр», беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №134

Колев Олег Викторович: родился 9 марта 1973 года в селе Сухолужье Белгород-Днестровского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, ЧП «Редакция газеты «Придунайские вести», беспартийный, проживает в городе Измаил Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №135

Леонов Алексей Александрович: родился 26 февраля 1983 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, коммерческий директор ООО «Грилион», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №136

Горенюк Александр Александрович: родился 8 августа 1991 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №137

Гончаренко Алексей Алексеевич: родился 16 сентября 1980 в городе Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №138

Чернявский Степан Николаевич: родился 4 мая 1973 года в пгт Ивановка Ивановского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №139

Васильковский Игорь Игоревич: родился 31 марта 1985 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета ООО «ПСГ «Камбио-Инвест», беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №140

Колебошин Сергей Валерьевич: родился 22 ноября 1977 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя, Одесская областная государственная администрация, беспартийный, проживает в пгт Овидиополь Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №141

Ткаченко Александр Михайлович: родился 15 июня 1984 года в городе Конгаз Комратского района, Молдова, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, ЧП «Медфарм групп», беспартийный, проживает в городе Татарбунары Татарбунарского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №142

Киссе Антон Иванович: родился 10 октября 1958 года в селе Евгеновка Тарутинского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №143

Урбанский Анатолий Игоревич: родился 21 июня 1975 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Одесский областной совет, беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Полтавская область

Одномандатный избирательный округ №144

Налетов Дмитрий Александрович: родился 28 апреля 1985 года в Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Полтаве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №145

Боблях Андрей Ростиславович: родился 5 марта 1985 года в селе Кармелава Вильнюсской области, Литва, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Полтаве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №146

Шаповалов Юрий Анатольевич: родился 14 марта 1972 года в городе Кременчуг Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Кременчуг Полтавской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №147

Кулинич Олег Иванович: родился 25 ноября 1966 года в городе Зеньков Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Зеньков Зеньковского района Полтавской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №148

Ляшенко Анастасия Алексеевна: родилась 7 ноября 1986 года в селе Терновщина Лубенского района Полтавской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в Терновщине Лубенского района Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №149

Касай Константин Иванович: родился 27 сентября 1979 года в пгт Козельщина Козельщинского района Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО «Полтавастройсервис плюс», беспартийный, проживает в Марковке Полтавского района Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №150

Мовчан Алексей Васильевич: родился 12 февраля 1994 года в городе Кременчуг Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель начальника отдела управления проектами и программами, ГП «Прозорро.Продажи», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №151

Березин Максим Юрьевич: родился 9 мая 1984 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КП «Муниципальная стража» Кременчугского городского совета, беспартийный, проживает в городе Кременчуг Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Ровенская область

Одномандатный избирательный округ №152

Ковальчук Александр Владимирович: родился 5 февраля 1974 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, ОО «Платформа взаимодействий «Пространство», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №153

Иванисов Роман Валерьевич: родился 2 ноября 1978 года в городе Бердянск Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный юрист, ООО «ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №154

Алексейчук Александр Васильевич: родился 6 марта 1981 года в селе Буща Здолбуновского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №155

Мьялик Виктор Никифорович: родился 10 мая 1979 года в селе Воронки Владимирецкого района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, финансовый директор, ООО «МДС-Строй», беспартийный, проживает в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №156

Литвиненко Сергей Анатольевич: родился 15 февраля 1968 года в городе Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполняющий обязанности директора, ГП «Зирненский спиртовой завод», беспартийный, проживает в Березно Березновского района Ровенской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Сумская область

Одномандатный избирательный округ №157

Рябуха Татьяна Васильевна: родилась 31 декабря 1984 в городе Сумах, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, учитель начальных классов, КУ Сумская специализированная школа I-III ступеней № 10 беспартийнaя, проживает в Сумах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №158

Васильев Игорь Сергеевич: родился 25 августа 1984 года в городе Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №159

Деркач Андрей Леонидович: родился 19 августа 1967 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №160

Молоток Игорь Федорович: родился 4 июня 1967 года в городе Шостка Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Шостка Сумской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №161

Гузенко Максим Васильевич: родился 8 июня 1981 в городе Сумах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Агрохим-Партнер», беспартийный, проживает в Сумах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №162

Задорожный Николай Николаевич: родился 5 декабря 1984 года в селе Новоюловка Софиевского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Тернопольская область

Одномандатный избирательный округ №163

Богданец Андрей Владимирович: родился 13 июля 1983 года в пгт Рокитное Рокитновского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ЗАО «Птицефабрика Тернопольская», беспартийный, проживает в Тернополе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №164

Васылив Игорь Владимирович: родился 16 ноября 1979 года в городе Тернополь, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Тернополе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №165

Чайковский Иван Адамович: родился 29 мая 1972 года в селе Настасов Тернопольского района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Корпорация «Агропродсервис», член Аграрной партии Украины, проживает в селе Великий Ходачков Козовского района Тернопольской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №166

Люшняк Николай Владимирович: родился 8 февраля 1974 года в городе Бережаны Бережанского района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в селе Петриков Тернопольского района Тернопольской области, судимость отсутствует, самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №167

Гевко Владимир Леонидович: родился 20 августа 1975 года в пгт Толстое Залещицкого района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Учебно-консалтинговая компания «Профи-Центр», беспартийный, проживает в городе Тернополь, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Харьковская область

Одномандатный избирательный округ №168

Мезенцева Мария Сергеевна: родилась 10 декабря 1989 года в городе Харьков, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №169

Куницкий Александр Олегович: родился 25 августа 1983 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №170

Одарченко Андрей Николаевич: родился 2 ноября 1978 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью, Харьковский государственный университет питания и торговли, беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №171

Кинзбурская Виктория Александровна: родилась 23 октября 1980 года в городе Харьков, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий сектором, департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области, беспартийная, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №172

Здебский Юрий Викторович: родился 24 декабря 1972 года в селе Любар Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №173

Бакумов Александр Сергеевич: родился 25 апреля 1989 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, проректор, Харьковский национальный университет внутренних дел, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №174

Фельдман Александр Борисович: родился 6 января 1960 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии «Наш край», проживает в Харькове, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Одномандатный избирательный округ №175

Пивоваров Евгений Павлович: родился 4 ноября 1978 года в городе Харькове, гражданин Украины, в течении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры технологии питания, Харьковский государственный университет питания и торговли, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга Народа».

Одномандатный избирательный округ №176

Шенцев Дмитрий Алексеевич: родился 28 ноября 1964 года в городе Харьков, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Оппозиционный блок».

Одномандатный избирательный округ №177

Любота Дмитрий Валерьевич: родился 9 января 1981 года в Харькове, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает в Украине, образование высшее, директор ООО Строительное Предприятие «Градострой», беспартийный, проживает в городе Купянск Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №178

Литвинов Александр Николаевич: родился 21 января 1972 года в городе Балаклея Харьковской области, гражданин Украины, на протяжении пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, глава Балаклейского районного совета, беспартийный, проживает в городе Балаклея Балаклейского района Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №179

Кучер Алексей Владимирович: родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №180

Красов Алексей Игоревич: родился 13 ноября 1987 года в городе Харьков, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО «Ярко Инвест», беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №181

Микиша Дмитрий Сергеевич: родился 4 сентября 1985 года в городе Мерефа Харьковского района Харьковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, исполнительный комитет Мерефянского горсовета, беспартийный, проживает в городе Мерефа Харьковского района Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Херсонская область

Одномандатный избирательный округ №182

Павлиш Павел Васильевич: родился 10 декабря 1979 года в селе Свободное Нижнесерогозского района Херсонской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП «Юридическая фирма «Сделка», беспартийный, проживает в Херсоне, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №183

Вагнер Виктория Александровна: родилась 21 мая 1981 года в селе Георгиевка Жарминского района Семипалатинской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный врач, КУ «Областная больница восстановительного лечения» Херсонского областного совета, беспартийнaя, проживает в городе Херсон, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №184

Колыхаев Игорь Викторович: родился 8 мая 1971 года в городе Херсоне, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Ланаподове-1», ООО «Украинская продовольственная корпорация», ООО «Торговый дом «Продексим», беспартийный, проживает в Херсоне, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №185

Иванов Владимир Ильич: родился 14 июля 1982 года в городе Херсон, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по производству ООО «Агропроект-Юг», член политической партии «Слуга народа», проживает в городе Херсоне, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №186

Ковалев Алексей Иванович: родился 19 января 1989 года в городе Голая Пристань Херсонской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП «ЛК-АГРО», беспартийный, проживает в городе Голая Пристань Херсонской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Хмельницкая область

Одномандатный избирательный округ №187

Стефанчук Николай Алексеевич: родился 4 мая 1981 года в городе Хмельницкий, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник юридического отдела, государственная организация «Национальный офис интеллектуальной собственности», беспартийный, проживает в Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №188

Лабазюк Сергей Петрович: родился 4 июня 1980 года в городе Волочиск Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Волочиск Волочисского района Хмельницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Одномандатный избирательный округ №189

Копанчук Елена Евгеньевна: родилась 1 ноября 1978 года в городе Львов, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат адвокатского объединения «Копанчук и Партнеры», беспартийная, проживает в Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №190

Жмеренецький Алексей Сергеевич: родился 28 октября 1986 года в городе Ухта, Коми, Россия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя правления благотворительной организации «Благотворительный фонд «КРУГ», беспартийный, проживает в городе Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №191

Бондарь Виктор Васильевич: родился 5 ноября 1975 года в городе Ленинград, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в пгт Гостомель города Ирпень Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №192

Герега Александр Владимирович: родился 27 июня 1967 года в городе Городок Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии «За конкретные дела», проживает в городе Городок Городокского района Хмельницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №193

Марчук Игорь Петрович: родился 17 февраля 1969 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «М-ЭНД-С», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Черкасская область

Одномандатный избирательный округ №194

Шпак Любовь Александровна: родилась 19 июля 1980 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ректор Восточноевропейского университета экономики и менеджмента, беспартийная, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №195

Арсенюк Олег Алексеевич: родился 21 августа 1986 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, коммерческий директор ООО «Берег-2007», беспартийный, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа» .

Одномандатный избирательный округ №196

Стрихарський Андрей Петрович: родился 4 августа 1981 года в городе Александрия Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Компания «Статус Групп», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №197

Скичко Александр Александрович: родился 28 апреля 1991 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №198

Рудик Сергей Ярославович: родился 11 октября 1970 в городе Черновцы, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №199

Нагорняк Сергей Владимирович: родился 13 мая 1982 года в пгт Попельня Попельнянского района Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Евроинвестгруп ЛТД», беспартийный, проживает в городе Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №200

Яценко Антон Владимирович: родился 13 июля 1977 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Черновицкая область

Одномандатный избирательный округ №201

Лыс Елена Георгиевна: родилась 15 июня 1971 в селе Бродок Дрогичинского района Брестской области, Беларусь, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, учитель, Черновицкая гимназия № 2 Черновицкого городского совета, беспартийнaя, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №202

Заремский Максим Валентинович: родился 26 сентября 1991 года в городе Могилев, Беларусь, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения, управление гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации, беспартийный, проживает в селе Реваковцы Кицманского района Черновицкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №203

Мазурашу Георгий Георгиевич: родился 17 апреля 1971 года в селе Крупянское Глыбокского района Черновицкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, КЗ «Черновицкий областной центр физического здоровья населения «Спорт для всех», беспартийный, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №204

Божик Валерий Иванович: родился 27 марта 1971 года в селе Кадубовцы Заставновского района Черновицкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Черниговская область

Одномандатный избирательный округ №205

Семинский Олег Валерьевич: родился 20 декабря 1973 в городе Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Дилайс», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №206

Поляков Антон Эдуардович: родился 11 ноября 1987 года в городе Чернигов, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Чернигове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №207

Зуев Максим Сергеевич: родился 14 апреля 1982 года в городе Кустанай, Казахстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, руководитель ООО «Артмедиа АДВ», беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №208

Давыденко Валерий Николаевич: родился 16 марта 1973 года в городе Носовка Черниговской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Носовка Носовского района Черниговской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №209

Зуб Валерий Алексеевич: родился 4 марта 1970 года в пгт Варва Черниговской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КНП «Черниговский медицинский центр современной онкологии», беспартийный, проживает в Чернигове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №210

Коровченко Сергей Владимирович: родился 19 февраля 1979 года в пгт Фащевка Перевальского района Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель ОО «Общественное движение Сергея Коровченко «Обновление», беспартийный, проживает в селе Замостье Прилукского района Черниговской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Город Киев

Одномандатный избирательный округ №211

Юрченко Александр Николаевич: родился 23 июля 1988 в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №212

Перебыйнис Максим Викторович: родился 11 декабря 1974 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий отделением, медицинский центр ООО «Борис», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №213

Дубнов Артем Васильевич: родился 30 августа 1988 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, врач хирург-стоматолог, ООО «Клиника Дубновой Стоматолог и Я», беспартийный, проживает в Киеве , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №214

Швец Сергей Федорович: родился 13 июня 1976 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ведущий утреннего выпуска ООО ТРК «Студия 1 + 1», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №215

Яременко Богдан Васильевич: родился 25 сентября 1971 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, благотворительный фонд «Майдан иностранных дел», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №216

Забуранная Леся Валентиновна: родилась 22 августа 1981 года в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры менеджмента им. профессора И.С. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №217

Безуглая Марьяна Владимировна: родилась 17 мая 1988 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший инспектор по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №218

Гурин Дмитрий Александрович: родился 24 марта 1982 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №219

Тищенко Николай Николаевич: родился 17 мая 1972 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО «ПКФ «РИМИД», член политической партии «Слуга народа», проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №220

Бондарь Анна Вячеславовна: родилась 23 февраля 1975 в Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, Директорат технического регулирования в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №221

Пуртова Анна Анатольевна: родилась 15 апреля 1982 года в Днепропетровске, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, общественная организация «Диджитал образование», член политической партии «Слуга народа», проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №222

Грищук Роман Павлович: родился 27 августа 1989 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО «МХ шоу», беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Одномандатный избирательный округ №223

Буймистер Людмила Анатольевна: родилась 5 ноября 1985 года в городе Москва, Россия, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета, Металлургический завод Дунаферр (Венгрия), беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Международные организации признали их конкурнтными.

Источник POLITua
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