У СБУ не было оснований задерживать экипаж российского танкера в Измаиле

В СБУ сообщили, что не имели оснований для задержания моряков с российского танкера в Измаиле. В ведомстве подтвердили, что команда танкера «Neyma» покинула Украину.

Экипаж задержанного российского танкера, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для задержания моряков установлено не было, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям», – заявили в СБУ.

С спецслужбе подчеркнули, что Украина добросовестно соблюдает нормы Морского международного права и решений Международного трибунала ООН по морскому праву.

Экипаж задержанного в Украине танкера уже возвращается в Россию.

Экипаж из 15 человек, задержанного Украиной российского танкера «Neyma» в Одесской области возвращается в Россию, сообщила представительница Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (Украина – Россия – ОБСЕ) Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня СБУ, пограничники и военная прокуратура задержали в наших водах российское судно, которое незаконно блокировало украинское судоходство. Со временем российский экипаж отпустили. Пришло время отпустить украинских моряков! Тем более шаги для сохранения лица РФ украинская власть и делегированные переговорщики – сделали», – написала она.

Рівно 8 місяців тому РФ підло захопила 24 українських моряків , 4 з них поранили, коли ФСБшна свора обстріляла… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Donderdag 25 juli 2019

В то же время, узнав о задержание танкера, Россия принялась снова угрожать Украинскому государству, обещая «последствия».

В Российской Федерации назвали задержание украинской стороной российского танкера Neyma «грубейшим нарушением» и пригрозила последствиями, которые «не заставят себя ждать», если вместе с судном будут задержаны моряки, сообщают российское информагентство «Интерфакс».

«Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», – цитируют журналисты заявление сделанное в Министерство иностранных дел России.

Напомним, вчера, 24 июля СБУ и военная прокуратура задержали российский танкер «Neyma» (ранее назывался «Nika Spirit»), который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, именно его действия привели к захвату украинских кораблей и пленению их экипажей.

После задержания, на танкере провели обыск и изъяли документы, записи радиопереговоров во время конфликта и бортовых журналов с целью установления фактических обстоятельств 25 ноября 2018 года. Судно РФ признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.