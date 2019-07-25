В МВФ сообщили условия возвращения миссия фонда в Украину

Для этого должно быть сформирована новое правительство и определены приоритеты будущей политики.

Миссия МВФ прибудет в Украину для начала переговоров о подписании новой кредитной программы сразу после того, как новое правительство определится с приоритетами своей политики, заявил представитель МВФ Джерри Райс во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Интерфакс-Украина».

«Команда готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство будет способно определиться с приоритетами своей политики», – сказал он.

Райс почти дословно повторил заявление главы миссии Рона ван Родена по итогам ее работы в Украине в мае.

Напомним, что миссия

. В ходе этого визита должно было быть принято решение о предоставлении следующего кредитного транша, но программа визита миссии была сокращена.