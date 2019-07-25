«Киллеру» Бабченко предъявили подозрение в угрозах насилия в отношение журналиста

По информации адвоката журналист сам спровоцировал Алексея Цимбалюка на ссору.

Волонтеру Алексею Цимбалюку, известному участием в инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, вручили подозрение в угрозах или насилию в отношении журналиста, сообщает на своей странице в Facebook адвокат Цимбалюка Маси Найем.

«Подозрение вручили за перепалку с лицом, которое теперь называет себя журналистом «Страна.юа» Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года», – пишет адвокат.

В тоже время подчеркивается, Владислав Бовтрук сам начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, «Иди на#уй, бандера».

«Алексей Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского УП ГУ НП в городе Киеве по улице Прорезной 12б. И это несмотря на то, что даже в подозрении указан другой адрес регистрации», – отмечает адвокат.

В отделении полиции Алексей Цимбалюк заявил о том, что в действиях журналиста Владислава Бовтрука он видит попытку оскорбления национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами.

Цимбалюка подозревают по ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Сьогодні Олексію Цимбалюку (ієродиякону Аристарху) вручили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 345-1 КК… Geplaatst door Masi Nayyem op Donderdag 25 juli 2019

В прошлом Цимбалюк был иеродиаконом в Украинской православной церкви Московского патриархата, затем перешел в Киевский патриархат.

Некоторое время Цимбалюк был монахом, а позже пошел волонтером в АТО, в медбатальйон «Госпитальеры».