После общения Зеленского с Путиным активизировались переговоры по освобождению моряков

Омбудсмен Денисова подчеркивает, что переговоры об освобождении моряков активизировались после телефонного разговора Зеленского с Путиным. Она призвала журналистов «не вредить переговорам» по освобождению военнопленных громкими заголовками.

Переговоры об освобождении военнопленных украинских моряков перешли в активную фазу после телефонного разговора между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает «Укринформ».

«В активную фазу переговоры по освобождению украинских моряков перешли после телефонного разговора между президентами Украины и РФ», – отметила Денисова.

Она также сообщила, что между МИДами двух стран проходят переговоры по исполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

«Мне известно, что проходят переговоры между зарубежными ведомствами двух государств по исполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву. И я благодарю Владимира Зеленского за все усилия, которые он прилагает к освобождению военнопленных моряков и всех граждан, которых удерживают сегодня в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации. И я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение», – отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что процесс освобождения моряков – очень длительный и сложный, и она держит постоянный контакт с президентом по этому вопросу. Она также призвала журналистов «не вредить переговорам» по освобождению военнопленных громкими заголовками.

«Обращаюсь к вам придерживаться профессиональной этики, когда вы ищете такие, знаете, громкие заголовки для своих новостей, чтобы не навредить этим переговорам, которые сейчас проводятся», – сказала уполномоченный ВР.

Ранее в СМИ появилась информация, что Денисова будто бы сказала журналистам о том, что договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнуты.

Напомним, накануне Денисова заявила, что договоренность о возвращении украинских моряков уже достигнута и уже «оформляются последние документы». Позже она уточнила, что конкретные договоренности об освобождении моряков все же не достигнуты.

В ноябре прошлого года российские силовики обстреляли и захватили три корабля военно-морских сил Украины (катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь). В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Российский суд арестовал всех задержанных украинцев по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть в Украину задержанные корабли.

15 июля сообщалось, что украинских моряков включили в список обмена пленными. Позже Денисова предложила освободить моряков под ее личное обязательство, поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена такая возможность. Однако, в тот же день Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24-м военнопленным морякам на три месяца.