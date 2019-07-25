InformNapalm идентифицировала боевика «ЛНР», который угрожал инженерам в Станице Луганской

Благодаря читателям ресурса удалось выяснить, кто был тем боевиком, который агрессивно угрожал гражданским инженерам проводившим необходимые для ремонта замеры.

Вчера в Станице Луганской один из боевиков террористической организации «ЛНР» агрессивно угрожал гражданским инженерам, которые собирались делать замеры моста для проведения запланированного ремонта. Сегодня группе «InformNapalm» удалось идентифицировать этого боевика, сообщает на своей странице Facebook волонтер группы Роман Бурко.

«Бинго! Благодаря нашим читателям, сегодня удалось идентифицировать боевика террористической организации «ЛНР», который вчера в Станице Луганской агрессивно угрожал гражданским инженерам, собиравшимся делать замеры моста», – пишет волонтер.

Удалось установить, что зовут этого боевика – Максим Дудин. Он родился в Енакиево 23 октября 1981 года. Есть и особая примета – на правом предплечье нанесена татуировка: «Homo homini lupus est» (лат. «Человек человеку волк»).

«На своих заброшенных несколько лет назад страницах в соцсетях он указывал, что имеет коммунистические политические взгляды и любит играть в карты. В качестве любимого фильма указывает – «Груз 200». Имеет родственников в Москве. Похоже, что некоторое время находился в местах лишения свободы, имеет криминальное прошлое», – пишет Бурко.

Бінго! Завдяки нашим читачам, сьогодні вдалося ідентифікувати бойовика терористичної організації "ЛНР", який вчора у… Geplaatst door Roman Burko op Donderdag 25 juli 2019

Напомним, что вчера в Станице Луганской была замечена съемочная группа российского пропагандистского телеканала в составе которой был муж Ольги Скабеевой – Евгений Попов.