В Измаиле задержали российский танкер, использованный ФСБ при захвате украинских моряков в Керченском проливе

Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе. Судно под новым названием «Nika Spirit» зашло в порт Измаила.

Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержали российский танкер «Neyma» (ІМО 8895528, MMSI 273347000, флаг России), который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, сообщила пресс-служба СБУ.

Танкер был использован военнослужащими пограничных войск ФСБ РФ для того, чтобы физически перекрыть проход двум украинским катерам и буксиру. Эти действия впоследствии привели к захвату кораблей и пленению их экипажей.

По факту действий танкера Neyma было начато уголовное производство.

СБУ также отмечает, что с марта 2019 года действуют санкции в отношении компании «Ювас Транс», фактического владельца Керченского судостроительного завода, где до блокирования канала находился танкер, и которая осуществляла лоцманскую проводку морских судов по каналу.

24 июля судно «Neyma» под новым названием «Nika Spirit» зашло в порт Измаила, где было задержано.

Задержанный в Измаиле танкер. Задержанный в Измаиле танкер. Задержанный в Измаиле танкер. Задержанный в Измаиле танкер. Пред 1 из 4 След

«Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», – сообщили в СБУ.

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Напомним, ночью 25 ноября Украина сообщила российским портам о намерении трех кораблей перейти через Керченский пролив. Это необходимо делать согласно договору о совместном пользовании Азовским морем и проливом.

Додано відео: https://www.youtube.com/watch?v=44c5Hj2kiNwСлужба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою… Geplaatst door Служба безпеки України op Donderdag 25 juli 2019

Несмотря на это около 8 часов утра российские корабли совершили провокационные действия против украинских кораблей, в том числе протаранив буксир «Яны Капу».

После этого Россия обвинила украинские корабли в незаконном заходе в территориальные воды, заявив, что они «опасно маневрируют» и «не подчиняются законным требованиям российских властей», и физически – транспортным судном – закрыла Керченский пролив.

Через некоторое время украинские корабли были захвачены российскими пограничниками.