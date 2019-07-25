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Под посольством России в Киеве провели акцию в честь пропавших в оккупированном Крыму людей

Акция по посольством России в рамках кампании «FIND & FREE».

Под посольством России прошла акция в честь исчезнувших людей в оккупированном Крыму. Для 15 пропавших человек накрыли стол перед забором посольства.

Сегодня, 25 июля с 11 утра под посольством Российской Федерации состоялась акция в честь жертв насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму, сообщает корреспондент «Левого Берега».

Акция проходит в рамках кампании «FIND & FREE». Активисты подчеркивают, что с начала оккупации и аннексии Крыма, на полуострове были похищены 44 человека. Из них 15 человек до сих пор не найдены.

Акция по посольством России в рамках кампании «FIND & FREE».
Акция по посольством России в рамках кампании «FIND & FREE».
Акция по посольством России в рамках кампании «FIND & FREE».
Акция по посольством России в рамках кампании «FIND & FREE».
Акция по посольством России в рамках кампании «FIND & FREE».
Акция по посольством России в рамках кампании «FIND & FREE».
Акция по посольством России в рамках кампании «FIND & FREE».
Акция по посольством России в рамках кампании «FIND & FREE».
Акция по посольством России в рамках кампании «FIND & FREE».
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Под забором посольства активисты держат в руках таблички с именами пропавших и хештегом с вопросом, где эти люди. Кроме того, перед зданием посольства РФ, накрыт стол с посудой наэтих 15 пропавших человек.

27 марта 2019 года активисты общественной инициативы «КрымSOS» под посольством РФ провели акцию «От «крымской весны» до исчезновения людей: след кровавый стелется» с требованием расследовать исчезновения крымчан. В рамках этой акции на заборе посольства вывесили карту Крыма с изображением этих пропавших людей.

Источник Левый Берег
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