Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной «гумконвой»

В Луганск и Донецк прибыл груз 85-го российского «гумконвоя». В этом году это первый «конвой» на оккупированной территории.

В оккупированные Донецк и Луганск сегодня прибыл груз 85-го «гуманитарного конвоя» из России, сообщает местное издание «Остров».

По данным российских СМИ, в ОРДЛО передана медицинская техника и лекарства: около 107 тонн в Луганск и 140 тонн – в Донецк.

В то же время на сайте российского МЧС, которое обычно публикует информацию о подготовке и выезде колонны, нет информации о 85-м конвое.

Это первый конвой с начала года. Предыдущая, 84-я колонна, прибыла в ОРДЛО в декабре 2018 года.

Напомним, впервые «гуманитарный конвой» из Ростова приехал в ОРДЛО в августе 2014 года. В течение 2014-2015 годов колонны грузовиков заезжали на оккупированную территорию каждые две-три недели, украинским пограничникам не удавалось досмотреть содержимое грузовиков российских «гумконвоев». Было установлено, что вместе с гуманитарными грузами Россия через «гумконвои» поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.