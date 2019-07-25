Компания «Wexler Group» приостановила импорт дизтоплива в Украину из России

Основной импортер трубопроводного дизеля из России заявил об остановке своих поставок. В «Wexler Group» заявили, что новые пошлины делают импорт невыгодным.

Компания «Wexler Group», которая является крупнейшим импортером трубопроводного дизеля из России, заявила об остановке поставок с 1 августа в связи с введением спецпошлин, говорится в заявлении компании.

«Wexler» заявила, что спецпошлина делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными.

В тоже время «Wexler» заявил, что компания активно занимается «диверсификацией источников и способов поставок».

Профильное издание enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95» пишет, что импорт из России по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» осуществляет свыше 10 импортеров. На украинские компании группы Wexler («Анвитрейд», «Оптимусойл» и «Терминал ойл») в первом полугодии 2019 года пришлось 35% всего импорта – 342 тысячи из 985,5 тысяч тонн.

Кроме «Wexler», крупными импортерами российского ДТ по трубопроводу являются «ОККО», «WOG», «Glusco», «Альянс Энерго Трейд». Их планы по «трубопроводному» импорту в августе пока неизвестны.

Напомним, что с 1 августа на импорт дизтоплива из России трубопроводным транспортом будет применяться специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. С 1 октября она повысится до 4%.

Поставки ДТ из России по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» (на которые вводится пошлина) в 2018 году составили 1 984,4 тыс. тонн (30% баланса украинского рынка), в первом полугодии 2019 г. – 985,5 тыс. тонн (31%).