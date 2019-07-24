Мужа пропагандистки Скабеевой заметили съемочной группы работающей на мосту в Станице Луганской

Журналист пропагандистского телеканала «Россия-1», муж пропагандистки Скабеевой Евгений Попов – один из телевизионщиков, которые снимают репортаж о восстановлении разрушенного моста в Станице Луганской, сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом проходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала «Россия1» Евгения Попова. Более известного, как муж и партнер ведущей программы «60 минут» Ольги Скабеевой. Не знаю, какую оценку даст команда фейкотворцев и провокаторов этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, негатив можно «выжать» из миротворческих инициатив Украины», – пишет Клименко.

Съемочная группа телеканала «Россия». Муж Скабеевой Евгений Попов на мосту. Пред 1 из 2 След

Ранее сообщалось, что боевики «ЛНР» не допустили специалистов к разрушенному мосту в Станице Луганской. Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии и человек, который находился на противоположной стороне в военной форме, запретил дальше продвигаться. После данного диалога из-за оборонного укрепления боевиков показалась группа телевизионщиков, которые начали снимать на видео группу специалистов.

Демонтаж бетонних споруд між КПВВ «Станиця Луганська» та зруйнованим мостом відбувається під пильним наглядом камери… Geplaatst door Юрій Клименко op Woensdag 24 juli 2019

Напомним, о намерении восстановить разрушенный мост заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Станицу Луганскую еще 7 июня. 26-29 июня в этом районе произошло разведение сил, предусмотренное минскими договоренностями 2015 года.

17 июля пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Она добавила, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.