В оккупированном Симферополе уничтожили единственный храм Православной церкви Украины

В Симферополе оккупационные власти уничтожили храм Православной церкви Украины – Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги, заявил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, передает «Крим.Реалии».

Оккупационный суд полуострова постановил освободить помещение храма в пользу «Министерства имущественных и земельных отношений» Крыма. В отсутствие архиепископа, отправившегося за границе, в помещениях храма начали «ремонт», когда Климент уехал в США.

«Согласно решению суда в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые приборы. Сейчас это все разграблено и поломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи – я не знаю», – рассказал Климент.

Интерьеры храма до разрушения. Интерьеры храма до разрушения. Варварское разрушение и разграбление храма. Варварское разрушение и разграбление храма. Пред 1 из 4 След

Напомним, храм святых Владимира и Ольги в Симферополе был главным храм УПЦ КП на полуострове, который после создания ПЦУ перешел в ее подчинение. Он расположен в здании, которое ранее принадлежало военному училищу. В свое время УПЦ КП заключила договор об аренде помещения на 49 лет за номинальную плату в одну гривну в год.

Работу собора уже блокировала исполнительная служба России в августе 2017 года. Тогда российские силовики заявили, что выполняли решение суда о передаче первого этажа здания, где расположен храм, в государственную собственность.

Ранее архиепископ Климент неоднократно выступал в защиту украинских политузников в России, а также обращался к Путину с просьбой освободить Олега Сенцова, Володмира Балуха и других политзаключенных.