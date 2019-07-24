Возле посольства России провели акцию протеста против преступлений на почве ненависти

В Киеве под посольством России ЛГБТ активисты провели акцию против преступлений на почве ненависти. Акцию посвятили памяти правозащитницы Елены Григорьевой.
В Киеве возле посольства России ЛГБТ активисты провели акцию против преступлений на почве ненависти. Акцию посвятили памяти правозащитницы Елены Григорьевой, убитой в Санкт-Петербурге 20-го июля, передает корреспондент «Левого Берега» с места событий.
Организаторы акции заявляют, что таким образом они хотели напомнить о преступлениях против активистов и правозащитников.
Напомним, российская активистка Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в Санкт-Петербурге. Она участвовала в акциях в защиту ЛГБТ, против пыток и за возвращение Крыма Украине.
В России, при полном «попустительстве» со стороны властей, развернулось настоящее гомофобное движение, которое окрестили «Пилой ЛГБТ».
«Пила» для ЛГБТ-сообщества России. О чем молчат правозащитники и западные политики?
При этом сторонники этого движения не гнушаются никакими насильственными средствами. Дело доходит до жестоких избиений и убийств.