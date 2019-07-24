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Возле посольства России провели акцию протеста против преступлений на почве ненависти

На акции протеста под посольством России.

В Киеве под посольством России ЛГБТ активисты провели акцию против преступлений на почве ненависти. Акцию посвятили памяти правозащитницы Елены Григорьевой.

В Киеве возле посольства России ЛГБТ активисты провели акцию против преступлений на почве ненависти. Акцию посвятили памяти правозащитницы Елены Григорьевой, убитой в Санкт-Петербурге 20-го июля, передает корреспондент «Левого Берега» с места событий.

Организаторы акции заявляют, что таким образом они хотели напомнить о преступлениях против активистов и правозащитников.

На акции протеста под посольством России.
На акции протеста под посольством России.
На акции протеста под посольством России.
На акции протеста под посольством России.
На акции протеста под посольством России.
На акции протеста под посольством России.
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Напомним, российская активистка Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в Санкт-Петербурге. Она участвовала в акциях в защиту ЛГБТ, против пыток и за возвращение Крыма Украине.

В России, при полном «попустительстве» со стороны властей, развернулось настоящее гомофобное движение, которое окрестили «Пилой ЛГБТ».

«Пила» для ЛГБТ-сообщества России. О чем молчат правозащитники и западные политики?

При этом сторонники этого движения не гнушаются никакими насильственными средствами. Дело доходит до жестоких избиений и убийств.

Источник Левый Берег
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