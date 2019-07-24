Зеленский отправляет своих депутатов учиться

«Слуга народа» отправит своих депутатов на курсы. Образовательный интенсив для них организует Киевская школа экономики.

Партия «Слуга народа» вместе с Киевской школой экономики проведет образовательный интенсив для своих новоизбранных народных депутатов Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва», – отмечается в сообщении.

«Слуга народа» отметила, что будущие депутаты уже имеют целый ряд идей и инициатив, направленных на борьбу с коррупцией, экономический рост и благосостояние людей, улучшение качества государственного и местного управления и т.д.

«Цель образовательного интенсива – дать народным избранникам соответствующий набор навыков и компетенций, который позволит воплотить эти инициативы на практике», – отмечается в партии.

В партии хотят, чтобы новые нардепы получили достойный уровень знаний о проблемах и перспективах разных отраслей экономики и социальной жизни Украины, глубокое понимание бюджетного процесса, процесса принятия государственных решений, а также, чтобы депутаты научились строить политические стратегии и создавать законопроекты.

По итогам первого интенсива ожидается, что депутаты начнут работу буквально с первого дня в парламенте как слаженная команда и предложил ряд необходимых для украинцев законопроектов.

Почетный президент KSE, первый замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов в фейсбуке сообщил, что «слугам народа» будут рассказывать о политической стратегии, публичной политике, макроэкономике и бюджетном процессе, секторальности, законодательной рамке, soft-skills и стратегических коммуникациях.

Напомним, что «Слуга народа» проводит в парламент около 250 депутатов, многие из которых не имеют никакого опыта в госуправлении и раньше работали, например, свадебными фотографами или учителями.