ФСБ завершило «расследование» дела украинских военнопленных моряков

В ФСБ заявили о завершение «следствия» в отношение украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива и незаконно удерживаемых в России.

Федеральная служба безопасности РФ 23 июля завершила расследование против 24 украинских моряков, взятых в плен в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

«Вчера следствие ФСБ закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования. Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии – ознакомлению с материалами уголовного дела», – написал он.

Полозов прогнозирует, что стадия ознакомления может занять 2-3 месяца.

После этого будет составлено обвинительное заключение, его направят прокурору, а после утверждения им – в суд.

Российский фарс продолжается… Когда будут судить всех следователей и сотрудников ФСБ – никакой пощады, всех на пожизненное без права УДО, а саму ФСБ определить в террористические организации… Geplaatst door Crazy News UA op Woensdag 24 juli 2019

Российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна – бронекатера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» – 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

Сейчас их содержат под стражей в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что никакого уголовного правонарушения не было, а Россия должна освободить моряков и вернуть Украине корабли. Россия это решение не выполнила.