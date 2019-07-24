Окружная избирательная комиссия №105 в городе Счастье Луганской области пересчитывает голоса. В связи с этим полиция усилила там меры безопасности, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в Новоайдарский отдел полиции обратился член ОИК, который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства главой комиссии.

«В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИКа уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех шести избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105, и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась», – говорится в сообщении.

Усиленные меры безопасности в Счастье. Усиленные меры безопасности в Счастье. Пред 1 из 2 След

Данный факт зарегистрирован. В настоящее время комиссия проводит пересчет голосов.

Для охраны общественного порядка вблизи ОИК задействованы 45 полицейских.

В настоящее время на сайте ЦИКа содержится такая информация: после обработки 100% электронных протоколов побеждает представитель партии «Оппозиционный блок» Виктория Гриб (39,58%). На втором месте – представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Медведчук (31,7%).

Сергей Медведчук родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края СССР. Он является президентом ООО «Керамбуд». Его брат Виктор – кум президента РФ Владимира Путина.

Виктория Гриб является руководителем направления по устойчивому развитию «ДТЭК Энерго».