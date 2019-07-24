Раскопки на Почтовой площади в Киеве собираются внести в список ЮНЕСКО

Определены победители конкурса на концепцию историко-культурного туристического центра, где находятся раскопки.

Министр культуры Евгений Нищук сообщил, что объект «Речная брама тысячелетнего Киева» на киевской Почтовой площади планируют номинировать в список ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

«Подобные объекты имеют особую историческую и культурную ценность и поэтому наша дальнейшая работа, кроме собственно концепции «Речная брама тысячелетнего Киева» на Почтовой площади, должна быть сконцентрирована на развитии достопримечательности и дальнейшем внесении ее в список ЮНЕСКО, что позволит развивать и сохранять объект на мировом уровне», – заявил Евгений Нищук.

Министр рассказал об это на церемонии награждения победителей конкурса на лучшую концепцию историко-культурного, туристического центра «Речная брама тысячелетнего Киева». Целью конкурса была реабилитация познавательного потенциала Почтовой площади и создание публичного пространства для туристических визитов раскопок, которые датированы XI-XII вв. и являются местностью прибрежного городского квартала Киева и Старого Подола.

Победителей конкурса на лучшую концепцию историко-культурного, туристического центра «Речная брама тысячелетнего Киева». Победителей конкурса на лучшую концепцию историко-культурного, туристического центра «Речная брама тысячелетнего Киева». Пред 1 из 2 След

Победителями конкурса стала команда молодых архитекторов: Людмила Баженова (архитектор), Вячеслав Гуцуляк (инженер-проектировщик) и Александр Приходько (инженер-проектировщик).

Напомним, зимой 2015 года раскопки старого Киева были обнаружены в ходе реконструкции на Почтовой площади. Найденные памятники датированы XI-XII вв.

Позже Верховная Рада приняла постановление №8541 о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве.

Проект решения по Почтовой площади предусматривает передачу земельного участка и недостроенного объекта «Музей истории Киева», проведение археологических исследований ГП «Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины» и последующее создание музея по проекту, который одержит победу на международном конкурсе.

В ноябре 2018 года Киевсовет разорвал договор з застройщиком, который собирался на месте найденных артефактов построить торговый центр.

В мае 2019 года раскопкам на Почтовой площади в Киеве был присвоен статус памятника национального значения.