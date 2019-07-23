На Донбассе избиратели протестуют против возможной фальсификации выборов

В Покровске Донецкой области местные жители протестуют из-за возможных фальсификаций на выборах. Полиция задействовала вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка.

В городе Покровск в Донецкой области со вчерашнего дня жители устроили протестную акцию из-за возможных нарушений во время выборов. Из-за этого также не работает избирательная комиссия, сообщается в пресс-центре Нацполиции Донецкой области, а также в организации «Опора».

В округе №50 с центром в городе Покровск произошли столкновения после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий. В то время на улице активисты уже установили несколько палаток и принесли шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций.

Полиция обеспечивает публичную безопасность на территории окружной избирательной комиссии. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.

Протесты в городе Покровск в Донецкой области. Протесты в городе Покровск в Донецкой области. Протесты в городе Покровск в Донецкой области. Протесты в городе Покровск в Донецкой области. Протесты в городе Покровск в Донецкой области. Пред 1 из 5 След

По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

По уголовным производствам продолжаются следственные действия.

Нацполиция задействовала вертолет со спецподразделением из состава сил авиаподдержки для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов в окружной избирательной комиссии №50 в Покровске.

«Для стабилизации ситуации на округе №50 при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки Нацполиция перебросила туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», – сообщает пресс-служба Нацполиции.

#Важливо Для стабілізації ситуації у ОВК #50 у Покровську під час підрахунку голосів і недопущення ускладнення… Geplaatst door МВС України op Dinsdag 23 juli 2019

Окружная избирательная комиссия №50 в Покровске решила лишить права присутствия на заседании кандидатов в депутаты, наблюдателей, а также представителей средств массовой информации, сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

В то же время отмечается, что в настоящее время из помещения ОИК никого не удалили, потому что ждут консультаций от ЦИК.

ОИК обосновала такое решение давлением на комиссию во время непрерывного заседания, возможной угрозой жизни и здоровью членов ОИК, а также с целью недопущения срыва избирательного процесса.

«Лишить вышеупомянутых лиц права присутствия можно лишь в случае, когда они противоправно препятствуют проведению заседания избирательной комиссии. Такое решение может быть принято только в отношении конкретных лиц, которые препятствовали работе комиссии, а не вообще ограничивать право присутствия на заседании всех субъектов, которые наделены этим правом. Несмотря на то, что в мотивировочной части постановления отсутствует информация каким образом происходило препятствование и кто его совершал, а также то, что санкция предусмотрена в решении избирательной комиссии не является индивидуально направленной – есть обоснованные сомнения в правомерности данного постановления», – отмечает координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Донецкой области Анастасия Прокопенко.

Отметим, что по результатам подсчета 97,34% электронных протоколов в округе №50 с 30,62%, или 19 320 голосов избирателей лидирует мэр Покровска Руслан Требушкин от «Оппоблока». У самовыдвиженца, мэра Доброполья Андрея Аксенова – 29,61%, или 18 679 голосов. Кандидатка от «Слуги народа» Татьяна Романцова – на третьем месте. За нее проголосовали 21,2%, или 13 378 избирателей.

Реслан Требушкин внесен в базу сайта «Миротворец». С 2001 по 2005 год он был главой Димитровской организации Союза молодежи регионов Украины. С 2008 года – член Партии регионов. С марта 2014 года – избран в политсовет облорганизации Партии регионов.

Напомним, Требушкина уличили в сокрытии доходов в электронной декларации за 2015 год. Мэр не указал 100 тыс. гривен доходов и 150 тыс. гривен сбережений.

Напомним, сегодня полиция открыла уголовное дело по факту подсчета голосов вне территории избирательного участка в селе Гута в Киевской области. Наблюдатель «Опоры» заметил, что члены УИК заполняли протоколы о подсчете голосов сидя в машине возле окружной комиссии в Мироновке. Более того, специальные пакеты для протоколов не были использованы и лежали в авто, где сидела комиссия.