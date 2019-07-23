Российский канал СТС вырезал фразу про украинцев из фильма «Ограбление по-итальянски»

В оригинальном переводе фильма была фраза – «нельзя переть против … украинцев».

Российская телекомпания «СТС» пре демонстрации американского фильма «Ограбление по-итальянски» вырезала фразу «нельзя переть против украинцев», сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

«СТС подняли с утра настроение», – пишет замминистра в комментарии к своему посту.

В оригинальном переводе фильма в ходе телефонного разговора между героями звучит фраза: «Нельзя переть против природы, против тещи и долбаных украинцев».

Российский телеканал вырезал окончание фразы при демонстрации фильма показал его вот в таком виде:

Причина по которой российский телеканал решил удалить окончание фразы про украинцев в этом диалоге героев – неизвестна.

СТС подняли с утра настроение Geplaatst door Dmytro Zolotukhin op Maandag 22 juli 2019

Напомним, что после российской агрессии против Украины, Минобороны страны-агрессора было вынуждено искать замену украинским аккумуляторным батареям для подводных аппаратов. В результате российского импортозамещения произошел взрыв и пожар приведший к гибели экипажа подводной лодки.