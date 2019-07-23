«Ощадбанк» выиграл новый иск против России за оккупацию Крыма

Банк отсудил у России еще 1,1 млрд долларов из-за активов в аннексированном Крыму по иску с требованием возмещения убытков из-за оккупации и аннексии полуострова.

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение и выдал исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации в 1,1 млрд долларов в пользу «Ощадбанка». Соответствующее решение суда от 17 июля 2019 года опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины.

Кроме того, суд разрешил взыскать с России проценты с суммы, рассчитанные по средней полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США, плюс 2% с ежегодной капитализацией.

Напомним, в ноября 2018 года арбитражный трибунал в Париже разрешил взыскание с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных «Ощадбанку» вследствие аннексии Крыма. Сумма возмещения включает проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. В Ощадбанке заявили, что банк прибегнет ко всем возможным действиям для исполнения решения и взыскания денежных средств с Российской Федерации по всему миру.