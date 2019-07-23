Переведенный под домашний арест Ефремов признавался в финансирование сепаратизма на Донбассе

Выпущенный из СИЗО Ефремов в интервью СМИ террористов «ЛНР» в 2016-м, прямо заявил, что «финансирует сепаратистов и говорит об этом открыто».

Вечером 30.07.16 на центральном телеканале луганских террористов вышло интервью с задержанным в Киеве в этот же день экс-главой фракции Партии регионов Александром Ефремовым. В нем он открыто заявляет о финансировании боевиков «ЛНР».

В свете вчерашнего освобождения Ефремова из СИЗО, следует напомнить, кем на самом деле является одиозный экс-регионал.

В комментарии к данному видео на ютуб-канале «Свободный Донбасс», что на метровых частотах и в кабельных сетях, этот ролик зрители могли смотреть в Луганске и остальных оккупированных регионах, а в сети он появился лишь ненадолго и спустя полчаса был удален автором. Интервью у нардепа трех предыдущих созывов Ефремова брал известный кремлевский пропагандист регионального масштаба Леонард Свидовсков.

Напомним, 22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.

Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.

Как известно, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь». В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации «ЛНР»; государственной измене.