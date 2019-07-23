В новой Верховной Раде коалиция не нужна и не может быть создана

Партия «Слуга Народа» взявшая более 226 мест в парламенте получает право коалиции. Прекратить полномочия парламента нельзя будет в течение года.

Фракция «Слуга народа» в случае получения более 226 голосов будет иметь права коалиции, заявил бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера в комментарии «Левому Берегу».

«В новом парламенте не может быть создана коалиция. Поскольку фракция «Слуга народа», в случае получения большинства депутатов парламента, имеет права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями», – заявил Магера, ссылаясь на 83 статью Конституции Украины.

По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая «Группа 239» – коммунистическая фракция I созыва.

«И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течении года», – добавил он.

«У «Слуги народа» нет другого варианта: или они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, или продолжает работать правительство Гройсмана», – сказал он, добавив, что коалиционного соглашения также не нужно в новой Верховной Раде.

Согласно результатам 93,10% обработанных электронных протоколов, в Верховную Раду проходят:

– президентская партия «Слуга народа» получила более 43,12% (свыше 5,8 млн) голосов избирателей на досрочных парламентских выборах;

– второе место у «Оппозиционной платформы – «За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком, ее поддержали 13,05% (свыше 1,7 млн) избирателей;

– на третей позиции ВО «Батькивщина» (8,18%);

– четвертой полит силой стала партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,13%).

– замыкает список партий, преодолевших проходной барьер, партия «Голос», набравшая 5,85% голосов.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сразу после выборов предложил коалиция «Слуги народа» с партией Святослава Вакарчука «Голос». Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что коалиция с «Голосом» все еще возможна, в политсиле ждут ответа от Святослава Вакарчука.