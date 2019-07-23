После обработки 93% протоколов выборов результат «Слуги народа» стал свыше 43%

«Батьковщина» Юлии Тимошенко поднялась на третье место набрав более 8%.

Президентская партия «Слуга народа» получила более 43,12% (5,7 млн) голосов избирателей на досрочных парламентских выборах, свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки 93,10% электронных протоколов.

Оппозиционную платформу «За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком поддержали 13,05% (1,7 млн) избирателей.

На третьем месте – ВО «Батькивщина» (8,18%), на четвертом – партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,13%). Замыкает список партий, преодолевших проходной барьер, партия «Голос», набравшая 5,85% голосов.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Радикальная партия Олега Ляшко получает 4,01% голосов, «Сила и честь» – 3,8%, «Оппозиционный блок» – 3,06%, «Украинская стратегия Гройсмана» – 2,32%, «Партия Шария» – 2,24%, «Всеукраинское объединение «Свобода» – 2,17%, «Гражданская позиция» – 1,05%, другие – менее 1%.

Явка избирателей на выборах Рады 21 июля составила 49,84% избирателей.