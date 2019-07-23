Путин собрал в Питере своих друзей – Орбана и Медведчука

Орбана заметили на прогулке в Царском Саду Санкт-Петербурга. Накануне выборов Медведчук так же встречался с Путиным в Санкт-Петербурге.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был замечен читателем издания «Индекс» в российском Санкт-Петербурге. Он прогуливался без охраны в Царском Саду, предает группа «Информационное Сопротивление».

На данный момент Орбан официально находится в отпуске. Его пресс-секретарь на соответствующий запрос издания заявил, что «мы предоставляем информацию, касающуюся лишь официальных мероприятий премьер-министра».

При этом отмечается «забавное» совпадение. Так, в этот же день в Санкт-Петербурге находился Владимир Путин, который проводил там встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как известно, Медведчук 18 июля посетил Санкт-Петербург, где провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщал немецкий журнал «Der Spiegel».

«Смысл ясен: если через пять лет после начала войны на Донбассе можно улучшить плохие отношения с Россией и принести мир, то это будет не новый президент Владимир Зеленский, а он, Виктор Медведчук», – говорится в статье.

Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса в Украине предлагал Польше захватить украинские земли и поделиться ими, заявил польский политик Славомир Нитрас, передает «Głos Polonii».

Об этом заявил польский политик Славомир Нитрас, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Onet.pl.

По его словам, Венгрия – «опасная страна», ведь венгры мечтают об изменении послевоенного порядка.

«Орбан мечтает о таком изменении, я это знаю. Виктор Орбан убеждал нас, чтобы во время украинского кризиса занять землю и поделиться ею. Он мечтает о пересмотре границ в Европе, как Владимир Путин. Венгрия – это страна с большими комплексами», – сказал член оппозиционной партии «Гражданская платформа».

«Мы не хотим, чтобы нам дестабилизировали Европу. Я знаю Виктора Орбана. Он человек образованный, знает языки, умеет вести себя среди международных элит. Орбан – ловкий политик», – отметил Нитрас.

«Орбан очень опасный и очень интеллигентный», – добавил он.