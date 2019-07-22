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СБУ выявила случаи вмешательства России в парламентские выборы

СМИ сообщили, что СБУ зафиксировала отдельные случаи вмешательства в выборы со стороны России. Источник не сообщил подробностей.

Служба безопасности Украины зафиксировала одиночные случаи вмешательства России в выборы Верховной Рады, сообщает агентство «Левый Берег» со ссылкой на источник в СБУ агентства «Українські Новини».

«Были одиночные случаи вмешательства», – сказано в сообщении.

Собеседник не конкретизировал, какие это были случаи.

Вместе с тем, на брифинге в понедельник, исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов сообщил, что СБУ в целом фиксировала отдельные случаи вмешательства в выборы, но не уточнил, какие именно и от кого такое вмешательство исходило.

Напомним, явка избирателей на выборах Рады 21 июля составила 49,84%. В общегосударственном избирательном округе большинство голосов получила резидентская партия «Слуга народа» (около 43% голосов), в большинстве одномандатных мажоритарных округов победу также одержали представители этой политсилы. По предварительным данным, «Слуга народа» может получить в Раде коло 250 голосов.

Источник Левый Берег
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