Новости

Спасителя «беркутовцев» выбрали депутатом чуть более двух сотен избирателей

На самом маленьком избирательном округе в Украине, избиратели выбрали депутатом, человека помогавшего бежать с базы в Киеве «беркутовцам». За Надежду Савченко на этом округе проголосовали только 8 человек, а за Натальу Веселову – 4.

В самом маленьком избирательном округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев, который в 2014 году занимался вывозом «беркутовцев» с базы в Киеве, свидетельствуют данные ЦИК, из округа №51, где посчитано 100% протоколов.

Наименьший округ с центром в прифронтовом Зайцево находится на линии огня в Донецкой области. Он состоит из трех населенных пунктов, которые фактически попадают в «серую зону».

На выборах в округе в список избирателей внесли 3218 человек. В голосовании приняли участие 676 – явка составила 21%. 10 бюллетеней признаны недействительными, то есть фактически «за» проголосовало 666 человек.

Для победы Ковалеву хватило лишь 220 голосов, что стало рекордом наименьшего количества избирателей, привели депутата в Верховную Раду.

Победитель Ковалев является руководителем общественной организации «Никто кроме нас», объединяющая участников боевых действий в Афганистане,

В 2014 году после Революции Достоинства Ковалев помогал бежать «беркутовцам», которые находились на Майдане. Генеральная прокуратура также подозревала его в содействии сокрытию оружия этого расформированного спецподразделения.

Впрочем, в 2016 году суд отпустил его под личное обязательство.

На этом же округе выдвигались два действующих депутата – Надежда Савченко и Наталья Веселова, которые на двоих набрали 12 голосов – Савченко 8, а Веселова 4.

Источник POLITua
Тоже интересно
Новости

СБУ выявила случаи вмешательства России в парламентские выборы

Новости

Экс-регионала Ефремова перевели из-под стражи под домашний арест

Новости

Бюллетени Пашинского защитил спецназ Нацполиции на вертолете

Новости

Новая Верховная Рада может стать чем угодно, но не парламентом

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

СБУ выявила случаи вмешательства России в парламентские выборы

Экс-регионала Ефремова перевели из-под стражи под домашний арест

Бюллетени Пашинского защитил спецназ Нацполиции на вертолете

1 из 1 298