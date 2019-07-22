Спасителя «беркутовцев» выбрали депутатом чуть более двух сотен избирателей

На самом маленьком избирательном округе в Украине, избиратели выбрали депутатом, человека помогавшего бежать с базы в Киеве «беркутовцам». За Надежду Савченко на этом округе проголосовали только 8 человек, а за Натальу Веселову – 4.

В самом маленьком избирательном округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев, который в 2014 году занимался вывозом «беркутовцев» с базы в Киеве, свидетельствуют данные ЦИК, из округа №51, где посчитано 100% протоколов.

Наименьший округ с центром в прифронтовом Зайцево находится на линии огня в Донецкой области. Он состоит из трех населенных пунктов, которые фактически попадают в «серую зону».

На выборах в округе в список избирателей внесли 3218 человек. В голосовании приняли участие 676 – явка составила 21%. 10 бюллетеней признаны недействительными, то есть фактически «за» проголосовало 666 человек.

Для победы Ковалеву хватило лишь 220 голосов, что стало рекордом наименьшего количества избирателей, привели депутата в Верховную Раду.

Победитель Ковалев является руководителем общественной организации «Никто кроме нас», объединяющая участников боевых действий в Афганистане,

В 2014 году после Революции Достоинства Ковалев помогал бежать «беркутовцам», которые находились на Майдане. Генеральная прокуратура также подозревала его в содействии сокрытию оружия этого расформированного спецподразделения.

Впрочем, в 2016 году суд отпустил его под личное обязательство.

На этом же округе выдвигались два действующих депутата – Надежда Савченко и Наталья Веселова, которые на двоих набрали 12 голосов – Савченко 8, а Веселова 4.