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Экс-регионала Ефремова перевели из-под стражи под домашний арест

Суд отпустил регионала Ефремова под домашний арест. Экс-депутат уже едет из Старобельской колонии в Киев.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в организации «ЛНР» экс-руководителя фракции Партии регионов Александр Ефремову с содержания под стражей на домашний арест, сообщила журналистка и правозащитница Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

«Ефремову изменили меру пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев», – написала Решетилова.

В ходе сегодняшнего заседания Ефремов заявил, что его содержат под стражей из-за «личных отношений с Порошенко».

«Я считаю себя заложником предыдущей власти. Меня по беспределу отправили в тюрьму, чтобы решить какие-то собственные политические проблемы», – заявил Ефремов.

Суд обязал Ефремова находиться под круглосуточным домашним арестом в квартире его сына в Киеве, сдать загранпаспорта и являться к следователю по первому вызову.

Ранее Верховный Суд Украины удовлетворил апелляционную жалобу Александра Ефремова, и вопрос о продлении срока содержания его под стражей передали на рассмотрение Киевского апелляционного суда.

Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт.Негайно їде додому в Київ.

Geplaatst door Olha Reshetylova op Maandag 22 juli 2019

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения экс-руководителя фракции Партии регионов в ВР Александру Ефремову которого подозревают в организации террористической организации «ЛНР». Ефремов находится под стражей с февраля 2015 года, его задержали по делу о голосовании за «диктаторские законы 16 января».

Источник POLITua
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