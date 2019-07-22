Новая Верховная Рада может стать чем угодно, но не парламентом

Зеленский уже провел по мажоритарным избирательным округам в Верховную Раду от «Слуги народа» – актера, ресторатора, пародиста, соратника по бизнесу и фотографа.

Стали известны некоторых победители от партии президента «Слуга Народа» Владимира Зеленского на выборах в Верховную Раду по мажоритарным избирательным округам. Познакомство с «новыми лицами» в законотворческой деятельности в Украине предлагает на своей странице в Facebook Татьяна Мокриди.

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«Знакомьтесь! Это «Новые лица», представитель будущего большинства, которые будут заниматься законотворческой деятельностью, формировать правительство, заботиться об украинском народе и нести ответственность перед избирателям. Все они победители в мажоритарных округах, никто в списках не прячься. Абсолютный сознательный выбор украинского народа!», – пишет

Далее приводится список новых депутатов от слуги народа с краткими характеристиками их предшествующей деятельности:

1. Юрий Корявченков (Юзик) – актер 95-го квартала.

2. Николай Тищенко – ресторатор, кулинарной эксперт, просто мачо.

3. Александр Скичко – пародист.

4. Роман Грищук – руководитель студии «Мамахохотала»;

5. Сергей Штепа – свадебный фотограф.

Знайомтеся! Це нові обличчя, представники майбутньої більшості, які будуть займатися законотворчою діяльністю, формувати… Geplaatst door Tetiana Mokridi op Maandag 22 juli 2019

Напомним, что по прогнозам «Слуга народа» может получить однопартийное большинство в Верховной Раде, без необходимости создавать коалицию.