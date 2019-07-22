Журналисты-расследователи сорвали контракт на закупку бронетехники для нужд ВСУ

В результате скандала поднятого поднято в СМИ сорвалась сделка по закупке столь необходимой украинской армии надежной бронетехники, для восполнения потерь в результате боевых действий на Донбассе.

В украинской армии оказались чешские БМП-1АК, купленные Укрспецэкспортом через Польшу. Несколько таких боевых машин пехоты уже год – на вооружении 58-й отдельной мотопехотной бригады. И за это время техника с экипажами побывала на войне – еще весной подразделение было на окраине Горловки, сообщает «Крым-реалии».

Они оказались кстати, поскольку операция в Дебальцево стоила украинской армии больше сотни единиц бронетехники и артиллерии. Быстро заполнить такие значительные потери своими силами не смогли.

«Нормально, 820 километров намотал, часто ездили. И на боевые выезды, и учебные были. В «Десне» учился, ездил на советской. Просто, те более старые, а эти новые. А разница… Разница в том, что машина новая и хорошо себя зарекомендовала», – рассказывает военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Сергей о чешских БМП-1АК.

По словам журналиста, Минобороны планировало закупить 40 таких БМП. Сколько это стоит – как правило, секретная информация. Но именно в случае этой сделки была названа цена – 170 тысяч долларов за одну БМП. Она была разглашена, когда вокруг этой сделки разгорелся скандал в СМИ.

Журналист напоминает, что сделка была сорвана после публикации в одном из изданий, которое утверждало, что польская компания «Вторпласт» закупала старую технику по 20 тысяч евро в Чехии. А потом якобы эту технику в разобранном виде доставляли в Украину по цене уже более 200 тысяч евро. «Укроборонпром» эту информацию назвал не правдивой и подал в суд. Но в результате скандала Украина потеряла возможность приобрести фактически новые и надежные боевые машины.