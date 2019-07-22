Марк Фейгин призывает украинце не допустить финансирования партии Шария из бюджета

Шарий известен своей антиукраинской деятельностью и подозревается в тесных связях с Кремлем, но его партия набрала на выборах более 2% голосов и может получить финансирование из бюджета.

По результатам выборов в Верховную Раду, где «Партия Шария» набрала более 2% голосов избирателей, она может получить государственное финансирование. Основателем партии является видеоблогер-пропагандист Анатолий Шарий, известный своей антиукраинской деятельностью. На эти факты внимание украинцев обращает в своем Twitter российский политик и юрист Марк Фейгин, призывая не допустить такой поддержки.

«Мне представляется, необходимо с завтрашнего дня, украинцам, начать кампанию протеста против бюджетного содержания партии Шария», – пишет российский юрист.

Мне представляется, необходимо с завтрашнего дня, украинцам, начать кампанию протеста против бюджетного содержания партии Шария. 1) петиция на сайте президента; 2) обращение в СБУ и ГПУ на предмет проверки агентурного характера этой помойки (финансирование из-за рубежа и др.). — Mark Feygin (@FeyginMark) July 21, 2019

Для реализации этих протестов Фейгин предлагает: во-первых, подать петицию на сайте президента; во-вторых, необходимо написаить обращение в СБУ и ГПУ на предмет проверки агентурного характера «Партии Шария», особенно финансирование из-за рубежа и связи с Россией.

Напомним, что ранее Марк Фейган ссылаясь на ответ СБУ подтвердил факт нахождения Анатолия Шария за пределами Украины с 24 января 2012 года. Так же, по информации адвоката Фейгина, Шарий непосредственно контактирует с Сурковым.