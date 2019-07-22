В Украине ожидается рост цен на дизтопливо и сжиженный газ из России

Рост цен может возникнуть из-за введения специальных пошлин в ответ на нефтяные санкции введенные правительством России в отношение Украины.

Введение специальной пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России в ответ на «нефтяные» санкции Москвы может отразиться на его стоимости, сообщил один из трех крупнейших импортеров дизтоплива и сжиженного газа Wexler Group, говорится в публикации «Экономической Правды».

«Мы должны признать, что в случае введения пошлины 3,75% Wexler не сможет удержать цены на прежнем уровне», – отметили в компании.

В правительстве введение санкций объясняют необходимостью снизить маржу трейдера импортера, которая якобы превышает рыночный уровень.

В Wexler же отмечают, что расчеты, на которых базировалось решение украинского правительства, некорректные или такие, которые делались на ложных данных. И добавляют, что группа всегда держала минимальные цены на рынке и имела минимальную маржу.

«На рынке нет «сверхрыночной» маржи на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом», – отметили в Wexler.

Еще два крупных импортеры – ОККО и WOG – воздержались от комментариев, пока не увидят полного текста официального документа.

Напомним, что Киев через три месяца ответил на «нефтяные» санкции Москвы и ввел специальные пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.

«Экономическая Правда» узнала, кого больше всего заденет это решение, и как могут отреагировать АЗС. Читайте подробнее в публикации: Налог на «трубу». По ком ударят пошлины на дизель и автогаз из России.