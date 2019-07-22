Всемирный Конгресс Украинцев рекомендует отменить день тишины перед днем выборов

Подчеркивается, что день тишины не отвечает реалиям, так как соцсети не охвачены таким ограничением.

Всемирный Конгресс Украинцев намерен рекомендовать Украине отменить день тишины перед днем выборов, заявил председатель Международной миссии Всемирного Конгресса Украинцев по наблюдению за выборами 2019 в Украине Евгений Чолий, передает «Левый Берег» ссылаясь на информацию полученную от агентства «Українські Новини».

«Наши первые выводы – мы, очевидно, будем делать определенные рекомендации, некоторые, которые уже были озвучены во время президентских выборов. В том числе, мы будем снова рекомендовать, чтобы отменить день тишины», – сказал он.

По словам Чолия, день тишины не отвечает реалиям, так как социальные сети не охвачены таким ограничением.

Напомним, день тишины – это день накануне дня голосования, в который законодательством запрещается предвыборная агитация

За нарушение «дня тишины» законодательством Украины предусматривается административная ответственность.