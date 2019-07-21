ЦИК начала публиковать первые результаты выборов

В парламент проходят шесть партий.
Центральная избирательная комиссия начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
Согласно результатам обработки 0,42% протоколов, в парламент проходят шесть партий:
1. Партия «Слуга народа» – 39,50%
2. ВО «Батькивщина» – 10,57%
3. Партия «Европейская солидарность» – 8,93%
4. Радикальная партия Олега Ляшко – 8,62%
5. «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 6,75%.
6. Партия «Голос» – 5.78%
Напомним, что сразу после закрытия избирательных участков появились результаты экзит-поллов от «Национального экзит-полла» и «SOCIS», а так же телеканалов «112 Украина» и «ТСН». По этим данным в Верховную Раду Украины проходят только пять партий, результаты различных опросов не сильно различаются в пределах ошибок.
|Результаты экзит-поллов
|№
|Партии
|Национальный экзит-полл
|SOCIS
|«112 Украина»
|«ТСН»
|1.
|«Слуга народа»
|43,9%
|44.7%
|42,7%
|44,4%
|2.
|«Оппозиционная платформа – За жизнь!»
|11,5%
|12,2%
|12,9%
|12,5%
|3.
|«Европейская Солидарность»
|8,9%
|8,5%
|8,8%
|8,5%
|4.
|«Батькивщина»
|7,6%
|7,6%
|8,5%
|7,7%
|5.
|«Голос»
|6,3%
|5,9%
|6,5%
|6,0%
|6.
|«Сила и честь»
|4,4%
|3,7%
|3,9%
|3,9%
|7.
|«Оппозиционный блок»
|3,3%
|3,2%
|2,8%
|3,0%
|8.
|«Партия Шария»
|3,1%
|3,5%
|3,0%
|2,8%
|9.
|«Радикальная партия Олега Ляшко»
|2,8%
|2,6%
|3,1%
|2,9%
|10.
|«Украинская стратегия Гройсмана»
|2,2%
|2,1%
|1,8%
|2%
|11.
|«Свобода»
|2,1%
|2,2%
|2,2%
|2,5%
|12.
|«Гражданская позиция»
|0,9%
|1,2%
|1,0%
|–
|13.
|«Партия зеленых Украины»
|0,7%
|0,3%
|0,3%
|–
|14.
|«Самопомощь»
|0,6%
|0,6%
|0,6%
|–
|15.
|«Аграрная партия»
|0,5%
|0,6%
|0,6%
|–
|16.
|«Рух новых сил Саакашвили»
|0,4%
|0,4%
|0,4%
|–
|17.
|«Сила людей»
|0,3%
|0,2%
|0,2%
|–
|18.
|«Сила права»
|0,2%
|0,1%
|0,2%
|–
|19.
|«Социальная справедливость»
|0,2%
|0,1%
|0,2%
|–
|20.
|«Независимость»
|0,1%
|0,1%
|0,0%
|–
|21.
|«Патриот»
|0,1%
|0,1%
|0,1%
|–
|22.
|«Факел»
|0,1%
|0,1%
|0,1%
|–
«Национальный экзит-полл» проводили опросы совместно фондом «Деминициативы», Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. На конференции были представленны данные на 18:00.
Были опрошены 10 551 респондент на 300 избирательных участках по методике тайного голосования. Статистическая погрешность – не больше 2,5% для лидеров и 0,5-1% для других партий.
Для сбора данных экзит-полл «SOCIS» и Комитета избирателей Украины были опрошены 13604 респондента на 360 участках.
Экзит-полл для телеканала «112 Украина» проводился институтом SORA совместно с украинским Центром “Социальный мониторинг”.
Было опрошено около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках (на 250 участках методом индивидуального интервью, на 250 участках методом тайного голосования). Стандартная погрешность 2,4%. Статистическое отклонение результатов экзит-пола составит 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.
Экзитпол для телеканала «ТСН» был проведен 21 июля 2019 года исследовательскими компаниями «TNS Kantar» и «Info Sapiens» по заказу телеканала «1+1».
Всего опрошено около 40 тысяч избирателей. Опрос избирателей в многомандатном избирательном округе проведено на 600 избирательных участках по всей Украины. Метод – личное интервью на выходе из избирательных участков. Теоретическая статистическая погрешность выборки — не более 0,7%.