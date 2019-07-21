ЦИК начала публиковать первые результаты выборов

Центральная избирательная комиссия начала публиковать первые результаты выборов в Раду 2019 года, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно результатам обработки 0,42% протоколов, в парламент проходят шесть партий:

1. Партия «Слуга народа» – 39,50%

2. ВО «Батькивщина» – 10,57%

3. Партия «Европейская солидарность» – 8,93%

4. Радикальная партия Олега Ляшко – 8,62%

5. «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 6,75%.

6. Партия «Голос» – 5.78%

Напомним, что сразу после закрытия избирательных участков появились результаты экзит-поллов от «Национального экзит-полла» и «SOCIS», а так же телеканалов «112 Украина» и «ТСН». По этим данным в Верховную Раду Украины проходят только пять партий, результаты различных опросов не сильно различаются в пределах ошибок.

Результаты экзит-поллов № Партии Национальный экзит-полл SOCIS «112 Украина» «ТСН» 1. «Слуга народа» 43,9% 44.7% 42,7% 44,4% 2. «Оппозиционная платформа – За жизнь!» 11,5% 12,2% 12,9% 12,5% 3. «Европейская Солидарность» 8,9% 8,5% 8,8% 8,5% 4. «Батькивщина» 7,6% 7,6% 8,5% 7,7% 5. «Голос» 6,3% 5,9% 6,5% 6,0% 6. «Сила и честь» 4,4% 3,7% 3,9% 3,9% 7. «Оппозиционный блок» 3,3% 3,2% 2,8% 3,0% 8. «Партия Шария» 3,1% 3,5% 3,0% 2,8% 9. «Радикальная партия Олега Ляшко» 2,8% 2,6% 3,1% 2,9% 10. «Украинская стратегия Гройсмана» 2,2% 2,1% 1,8% 2% 11. «Свобода» 2,1% 2,2% 2,2% 2,5% 12. «Гражданская позиция» 0,9% 1,2% 1,0% – 13. «Партия зеленых Украины» 0,7% 0,3% 0,3% – 14. «Самопомощь» 0,6% 0,6% 0,6% – 15. «Аграрная партия» 0,5% 0,6% 0,6% – 16. «Рух новых сил Саакашвили» 0,4% 0,4% 0,4% – 17. «Сила людей» 0,3% 0,2% 0,2% – 18. «Сила права» 0,2% 0,1% 0,2% – 19. «Социальная справедливость» 0,2% 0,1% 0,2% – 20. «Независимость» 0,1% 0,1% 0,0% – 21. «Патриот» 0,1% 0,1% 0,1% – 22. «Факел» 0,1% 0,1% 0,1% –

«Национальный экзит-полл» проводили опросы совместно фондом «Деминициативы», Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. На конференции были представленны данные на 18:00.

Были опрошены 10 551 респондент на 300 избирательных участках по методике тайного голосования. Статистическая погрешность – не больше 2,5% для лидеров и 0,5-1% для других партий.

Для сбора данных экзит-полл «SOCIS» и Комитета избирателей Украины были опрошены 13604 респондента на 360 участках.

Экзит-полл для телеканала «112 Украина» проводился институтом SORA совместно с украинским Центром “Социальный мониторинг”.

Было опрошено около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках (на 250 участках методом индивидуального интервью, на 250 участках методом тайного голосования). Стандартная погрешность 2,4%. Статистическое отклонение результатов экзит-пола составит 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.

Экзитпол для телеканала «ТСН» был проведен 21 июля 2019 года исследовательскими компаниями «TNS Kantar» и «Info Sapiens» по заказу телеканала «1+1».

Всего опрошено около 40 тысяч избирателей. Опрос избирателей в многомандатном избирательном округе проведено на 600 избирательных участках по всей Украины. Метод – личное интервью на выходе из избирательных участков. Теоретическая статистическая погрешность выборки — не более 0,7%.