Зеленский приглашает Вакарчука к началу переговоров по созданию коалиции в новой Раде

«Слуга народа» и «Голос» готовы к переговорам о коалиции. Зеленский пригласил Вакарчука к разговору.

Президент Владимир Зеленский готов обсуждать со Святославом Вакарчуком формирование коалиции «Слуги народа» и «Голоса» в Верховной Раде IX созыва, передает «Левый Берег».

«Наша инициатива к господину Вакарчуку была с самого начала еще моей, президентской кампании. Мы больше не можем настаивать, у нас чуть больше рейтинг, чем у «Голоса», но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука», – сказал он.

При этом он на вопрос, может ли Вакарчук стать премьер-министром, Зеленский ответил, что правительство должен возглавить «гуру экономики», новое, но в то же время уважаемое на Западе лицо. По этой причине, добавил Зеленский, Юлия Тимошенко не имеет шанса стать премьером.

Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук в своем штабе заявил, что партия готова участвовать в формировании коалиции и правительства.

«Мы готовы брать на себя ответственность с самых высоких должностей, вплоть до волонтёрских… С первых дней, когда будут ясны результаты, мы готовы говорить с другими силами о конфигурации», – заявил он.

На данный момент «говорить о политических конфигурациях преждевременно», добавил Вакарчук. «Мы не готовы работать с теми политическими силами, которые не будут готовы работать по-новому», – подчеркнул он.

В то же время Вакарчук назвал четыре основных приоритетов партии в Верховной Раде: демонополизация, отстранение олигархов от влияния на СМИ, реформа судебной власти и перестройка работы самой Рады.

Другой лидер партии Ярослав Юрчишин добавил, что «Голос» готов вести переговоры о коалиции не только с партией «Слуга народа», но и «Батькивщиной» и «Европейской солидарностью», в случае, если эти силы готовы работать на новых принципах в политике.

Напомним, что «Слуга народа», по данным экзит-поллов, набирает 42,7-44,4% голосов. С учетом мажоритарщиков, она может набрать 226 мандатов, что делает формирование коалиции необязательным.