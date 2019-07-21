В Украине завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду

Голосование в Украине завершится в 20.00. Последний участок закроется в Сан-Франциско, он откроется только 22 июля в 6:00 по киевскому времени.

Сегодня, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на досрочных выборах депутатов Верховной Рады.

Выборы проходят по смешанной параллельной пропорционально-мажоритарной системе. На участках избиратели получат по 2 бюллетеня для голосования за партию в общегосударственном округе и за кандидата – в одномандатном избирательном округе.

В многомандатном округе в выборах принимает участие 22 партии, а в мажоритарных округах – более 3 тыс. кандидатов, которые баллотируются как от политических сил, так и в порядке самовыдвижения.

По итогам выборов 225 депутатов будут избраны от партий, преодолевших 5%-й избирательный барьер, а 199 – по округам среди тех, кто получил больше всего голосов избирателей в каждом из них.

Результаты выборов как по спискам партий, так и в округах должны быть установлены не позднее 5 августа.

Досрочные парламентские выборы в Украине. Досрочные парламентские выборы в Украине. Правопорядок на избирательных участках обеспечивает Нацполиция Украины. Досрочные парламентские выборы в Украине. Избирательный участок в посольстве Украины в Австралии. Петр Порошенко на избирательном участке. Досрочные парламентские выборы в Украине. Досрочные парламентские выборы в Украине. Андрей Парубий на избирательном участке. Досрочные парламентские выборы в Украине. Юрий Бойко на избирательном участке. Тот самый «сейф». Юлия Тимошенко на избирательном участке. Владимир Зеленский на избирательном участке. Андрей Парубий ждет свой паспорт. Голосование на станции «Академик Вернадский». Досрочные парламентские выборы в Украине. Досрочные парламентские выборы в Украине. Святослав Вакарчук на избирательном участке. Михаил Саакашвили. Роман Ващук. Пред 1 из 21 След

08:33 – В Бахмуте члены 624 УИК подписали незаполненные бланки протоколом в итогами результатов голосования, заявил директор по коммуникациям Нацполиции Ярослав Тракало в Facebook.

Geplaatst door Iaroslav Trakalo op Zaterdag 20 juli 2019

По прибытию на место следственно-оперативной группы Бахмутского отделение полиции, с целью скрыть следы преступления, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами, сообщил он.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 статьи 158 Уголовного кодекса Украины – «… фальсификация избирательных документов .., итогов голосования».

Санкция статьи – от 7 до 10 лет заключения.

08:43 – По данным ЦИК, за рубежом находятся 102 избирательных участка.

Первый избирательный участок открылся в Австралии в час ночи по киевскому времени. Сейчас избирательные участки работают в Австралии (в Канберре в помещении посольства Украины), Японии (в Токио и Сеуле), Корее и Китае (в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу).

В Австралии, по сообщению посольства, уже даже проголосовали 40 украинцев.

Последними проголосуют украинцы в Сан-Франциско: там участок откроется 22 июля в 6:00 по киевскому времени.

09:06 – Гражданская сеть «Опора» заявляет о замене испорченных бюллетеней в 76 округе (Запорожье) и 65-м в Новгород-Волынском Житомирской области, где накануне печать «Выбыл» поставили напротив не того кандидата.

09:17 – Избирательные участки открылись в Эстонии и Кыргызстане.

Виборча дільниця № 900040, яка розташована в Посольстві України в Киргизькій Республіці розпочала свою… Geplaatst door Посольство України в Киргизстані / Embassy of Ukraine in Kyrgyzstan op Zaterdag 20 juli 2019

09:22 – В Киеве открылись все избирательные участки – 1108, сообщили в КГГА. Они работают в штатном режиме. Правопорядок в столице, по данным полиции, обеспечивают 6500 полицейских.

09:31 – В Днепре в подвальном помещении Областной клинической офтальмологической больницы, на первом этаже которой размещен участок для голосования, произошел пожар, сообщает ГосЧС. Пожар ликвидировали, никто не пострадал. На работе избирательного участка это не сказалось.

09:47 – 8 избирательных участков в Украине по состоянию на утро не открылись. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. В Черниговской области не открылись 4 участка. В двух из них передают документы в связи с изменением состава комиссии. Другие участки закрыты по разным причинам – от переизбрания главы участковой комиссии до проблем с бюллетенями.

16 участков открылись с опозданием.

10:10 – В Варшаве перед открытием участка для голосования образовалась небольшая очередь из желающих проголосовать. Фотографию в Twitter опубликовал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) July 21, 2019

10:12 – Для наблюдением за избирательным процессом в Украину прибыли 1050 иностранных наблюдателей и 11 представителей СМИ. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

10:40 – В округе № 102 вместо сейфа использовали … кастрюлю.

Об этом написала Валентина Стеценко в социальных сетях. На фото с участка № 350666 (село Нагорное, Светловодский район) видно, что на кастрюле написано «сейф» и он «опечатан». Впоследствии ситуация разрешилась и в УИК привезли сейф.

10:55 – По состоянию на 10:00 не открылись два избирательных участка в Черниговской области (округ 207) – здесь до сих пор происходит передача избирательной документации.

Всего с начала голосования в органы полиции поступило 218 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией – 67, препятствием осуществлению избирательного права – 15 конфликтом – 7, повреждением имущества – 4, подкупом избирателей – 2.

11:35 – По состоянию на 11:00 работают все избирательные участки, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Только 27 избирательных участков открылись с нарушениями сроков открытия. Слипачук отметила, что причины опоздания в открытии были связаны с ротацией членов и руководства комиссий, неправильным заполнением документов либо проставления штампов на бюллетенях, а также неорганизованностью в работе комиссий. Данные задержки были незначительными.

12:30 – На выборах проголосовали политики – Андрей Парубий, Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков, Юрий Бойко.

Спикер Рады VIII созыва Андрей Парубий проголосовал в киевском Доме офицеров. По данным СМИ, политик пришел на участок без паспорта.

«Да, я забыл паспорт», – признался Парубий.

Документ привезли политику его помощник, после чего Парубий смог получить бюллетень и проголосовать.

Юлия Тимошенко опубликовали в Инстаграм видео, как пришла на избирательный участок и опустила бюллетень в урну.

Фото с избирательного участка запости и лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков. На фото он получает бюллетень для голосования и расписывается за него.

Третий шаг к победе! Geplaatst door Дмитрий Разумков op Zondag 21 juli 2019

В Иванковичах Васильсковского района проголосовал один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко.

12:33 – Проголосовал также Президент Украины Владимир Зеленский, передает «Информатор Киев».

В Киеве голосует Владимир Зеленский: что происходит на участке Geplaatst door Информатор Киев op Zondag 21 juli 2019

12:36 – ЦИК дает первые данные о явке. По состоянию на 12:00 поступила информация по 11 округам из 199 – явка составила 15,27%.

В Волынской области на одном округе активность избирателей составила 12,08%, Днепропетровская область 18,85% (2 округа), Донецкая область – 17,64% (3 округа), Житомирская область – 16,15% (1 округ), Луганская область – 26,78% (1 округ), Львовская область – 12,87% (2 округа), Одесская область -13,88% (1 округ).

12:40 – Одни из глав участковых комиссий в Киеве находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Полиция составила на него админпротокол.

12:41 Явка на 12:41 на выборах, согласно уточненным данным обнародованным на сайте ЦИК Украины, поступившим из 198 округов, составила около 19,22% избирателей.

По данным параллельного подсчета наблюдателей «Опоры», явка в целом по Украине по состоянию на полдень составила 20%, плюс-минус 0,5%, написала директор сети Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

«В разрезе регионов: Юг 22,1%, Запад 15,2%, Центр 20,9%, Восток 23,4%. Явка на 12:00 у 2012 году была 24%, 2014 – 20,6%», – написала Айвазовская.

Явка за даними паралельного підрахунку Громадянська мережа ОПОРА станом на 12:00 з усіх регіонів України – 20% (похибка… Geplaatst door Aivazovska Olga op Zondag 21 juli 2019

Напомним, в первом туре выборов президента по состоянию на 11:00 явка составила 16,65%, а во втором – 18,14%.

На прошлых выборах в Верховную Раду к 12 часам проголосовали больше 20% избирателей.

12:43 – В Коростышеве Житомирской области в автомобиле, припаркованном возле одного из избирательных участков, полиция обнаружила пистолет, биту, нож. Задержаны трое 20-летних парней.

В Киеве голосует Владимир Зеленский: что происходит на участке Geplaatst door Информатор Киев op Zondag 21 juli 2019

13:26 – На выборах вместе с женой и детьми проголосовал лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, сообщил сам пятый президент Украины на свой странице в Facebook, опубликовав видео с избирательного участка.

Проголосував за ЄС, проголосував за НАТО. Я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну. Україну, яка рухається вперед, у родину європейських народів, бо лише ці два потужних союзи – ЄС та НАТО – гарантами миру, безпеки, добробуту для кожного українського громадянина. Сьогодні надзвичайно важливо зберегти той напрям, який був заданий останніми 5 роками, зберегти будівництво держави і дати відсіч російському реваншу, не дозволити їм зупинити і розвернути нашу фантастичну державу. Я проголосував за унікальну команду, яка здатна зупинити російський реванш і здатна рухати країну вперед. За команду, яка має силу, волю, патріотизм, досвід, рішучість. За команду, яка протягом всієї кампанії була об’єктом атак з боку російської п’ятої колони і країни агресора.Наш парламентський спецназ захистить Україну. Україна переможе! Geplaatst door Петро Порошенко op Zondag 21 juli 2019

13:37 – На заграничном избирательном участке в Австралии, расположенном в Канберре, завершилось голосование на Выборах в Верховную Раду. Участие в нем приняли 57 человек – 4% от зарегистрированных избирателей.

Об этом говорится в сообщении посольства.

15:05 – В Николаеве полиция задержала на участке мужчину, который пытался проголосовать без штанов.

В воскресенье, 21 июля, в Ингульском районе Николаева мужчина на одном из избирательных участков, бросая в урну свой бюллетень, снял штаны и трусы, сообщила в Facebook пресс-служба полиции Николаевской области.

«Около 11:20 на одном из избирательных участков 55-летний мужчина, бросая свой бюллетень в урну, нарушил общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось неприличными действиями», – говорится в сообщении.

За фактом вчинення хуліганських дій на одній із виборчих дільниць поліцейські Миколаєва розпочали кримінальне… Geplaatst door Поліція Миколаївської області op Zondag 21 juli 2019

На место прибыли полицейские, которые доставили хулигана в участок для того, чтобы он объяснил свои действия.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Очевидцы рассказали изданию «Преступности.НЕТ», что перед тем, как бросить свой бюллетень в урну, мужчина снял штаны и трусы. По их словам, таким поступком он «хотел показать, что он украинец».

На президентских выборах самыми распространенныеми нарушениями, в основном, была демонстрация на публику своего заполненного бюллетеня.

15:32 – В Одесской области неизвестные «минировали» четыре избирательных участка в Раздельнянском районе, сообщает пресс-служба полиции. Взрывчатые вещества не нашли. Участки возобновили свою работу.

15:53 – ЦИК констатирует отсутствие системных нарушений на выборах.

Об этом заявил член ЦИК Олег Конопольский, передает корреспондент РБК-Украина. Нарушения, которые зафиксированы на данный момент не влияют на ход избирательного процесса.

16:00 – В полицию поступило 800 заявлений о нарушениях. Открыты 10 уголовных дел, заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

16:04 – Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нехватке бюллетеней на одном из из специальных избирательных участков в Киевском СИЗО.

«На одном из участков на 1106 избирателей было выдано 1026 бюллетеней», – написала Денисова в Facebook.

16:10 – Появились новые данные о явке на избирательных участках. По состоянию на 15:00, она составила 33,8%.

16:42 – Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, который проголосовал на одном из округов в Киеве, призывает украинцев, «особенно молодых», прийти и отдать свой голос.

Он был замечен на нескольких участках в Голосеевском районе. Сам Вакарчук говорит, что имеет право наблюдать за тем, как проходит голосование.

16:56 – Явка по состоянию на 16:00 – 35,05%.

17:07 – Голосование завершилось на станции «Академик Вернадский», которая является самым отдаленным избирательным участком Украины. Как сообщает пресс-служба образования и науки, явка там составила 100% – проголосовали 12 участников 24-й Украинской антарктической экспедиции. Голосование длилось 30 минут.

17:25 – Центральная избирательная комиссия обнародовала уточненые данные по явке избирателей на участки по состоянию на 16:00. Активность избирателей составила 36,55% по данным 190 избирательных округов из 199 по всей стране.

Напомним, что на президентских выборах во втором туре на избирательные участки пришло чуть меньше граждан, чем в первом туре, те не менее итоговая явка составила более 62%.

18:10 «Голос» готов предложить своих людей на любую должность – от премьера (Вакарчук) до министров и директоров госпредприятий.

«У нас есть кандидаты и на премьера, и на министерство, но сначала необходимо коалиционное соглашение, а под эти задачи нужно искать людей, а не наоборот. Мы готовы делегировать Святослава Вакарчука на премьерство, если в этом будет необходимость», – сказала глава партии «Голос», второй номер в ее избирательном списке Юлия Клименко.

18:53 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проголосовал на выборах Верховной Рады Украины. За кого – не сказал. Накануне он призвал своих сторонников голосовать не за его партию «Рух новых сил», а за президентскую «Слугу народа».

«Я не только не собираюсь прекращать свою борьбу за фундаментальные изменения в Украине, а наоборот буду работать с удвоенной энергией. Главные наши победы, я уверен, впереди!», – считает Саакашвили.

19:03 В Центризбиркоме рассказали о явке за рубежом. В Австралии проголосовали только 3% зарегистрированных избирателей, в Японии – 20,3%, в Южной Корее – более 27%, сообщила на бифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передают «Українськi Новини».

«В посольстве Украины в Австралии среди 1 741 избирателя проголосовало только 57. Активность при голосовании в Республике Корея: среди 240 избирателей участие в голосовании приняли 66 избирателей. А на участке в Японии проголосовали 107 избирателей из 528», – рассказала она.

Всего в заграничном избирательном округе голосование на выборах Рады проходит на 102 участках в 72 странах.

На 16 участках голосование уже завершилось, а последним закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 22 июля по киевскому времени.

19:20 Давид Арахамия (№4 в списке «Слуги народа») сказал, что его партия рассматривает 3-4 кандидатуры на премьер-министра. Это точно не Юлия Тимошенко и не Игорь Палица, а «что-то типа» Александра Данилюка, Андрея Коболева или Юрия Витренко.

По его словам, это «профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках».

19:28 Посол Канады Роман Ващук считает выборы Верховной Рады состоявшимися, передает «Левый Берег».

Ващук отметил, что международные западные партнеры ждут от Украины подписания коалиционного соглашения, быстрого формирования Кабинета министров и пересмотра сотрудничества с МВФ на «реальных условиях», как для Украины, так и международной финансовой организации.

«Мы были в 16:00 в ЦИК… Мы видим, что в целом с выборами справились. Во многом нарушения, которые фиксировались, носили технический характер. В целом, могу сказать, что Украина продемонстрировала зрелый и конструктивный подход на этих выборах», – заявил посол.

В то же время, он отметил, что явка на досрочных парламентских выборах в заграничных округах была ниже, чем на президентских.

По его словам, Запад ожидает от Украины «четкого коалиционного соглашения и конкретных действий».

«Думаю, также обновления сотрудничества с МВФ на реальных условиях, как для Украины, так и международных финансовых организаций», – подчеркнул посол.

19:58 В штаб «Слуги народа» приехал президент Владимир Зеленский с первым помощником Сергеем Шефиром.

Визит президента не анонсировался.

20:00 В Украине закрылись все избирательные участки на досрочных выборах в Верховную Раду, а участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Предварительные результаты голосования будут публиковатся ЦИК Украины по мере поступления данных от участковых и окружных избирательных коммиссий.

20:05 появились результаты первых экзит-поллов от «Национального экзит-полла» и «SOCIS», а так же телеканалов «112 Украина» и «ТСН».

«Национальный экзит-полл» проводили опросы совместно фондом «Деминициативы», Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. На конференции были представленны данные на 18:00.

Были опрошены 10 551 респондент на 300 избирательных участках по методике тайного голосования. Статистическая погрешность – не больше 2,5% для лидеров и 0,5-1% для других партий.

Для сбора данных экзит-полл «SOCIS» и Комитета избирателей Украины были опрошены 13604 респондента на 360 участках.

Экзит-полл для телеканала «112 Украина» проводился институтом SORA совместно с украинским Центром “Социальный мониторинг”.

Было опрошено около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках (на 250 участках методом индивидуального интервью, на 250 участках методом тайного голосования). Стандартная погрешность 2,4%. Статистическое отклонение результатов экзит-пола составит 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.

Экзитпол для телеканала «ТСН» был проведен 21 июля 2019 года исследовательскими компаниями «TNS Kantar» и «Info Sapiens» по заказу телеканала «1+1».

Всего опрошено около 40 тысяч избирателей. Опрос избирателей в многомандатном избирательном округе проведено на 600 избирательных участках по всей Украины. Метод – личное интервью на выходе из избирательных участков. Теоретическая статистическая погрешность выборки — не более 0,7%.

Результаты экзит-поллов № Партии Национальный экзит-полл SOCIS «112 Украина» «ТСН» 1. «Слуга народа» 43,9% 44.7% 42,7% 44,4% 2. «Оппозиционная платформа – За жизнь!» 11,5% 12,2% 12,9% 12,5% 3. «Европейская Солидарность» 8,9% 8,5% 8,8% 8,5% 4. «Батькивщина» 7,6% 7,6% 8,5% 7,7% 5. «Голос» 6,3% 5,9% 6,5% 6,0% 6. «Сила и честь» 4,4% 3,7% 3,9% 3,9% 7. «Оппозиционный блок» 3,3% 3,2% 2,8% 3,0% 8. «Партия Шария» 3,1% 3,5% 3,0% 2,8% 9. «Радикальная партия Олега Ляшко» 2,8% 2,6% 3,1% 2,9% 10. «Украинская стратегия Гройсмана» 2,2% 2,1% 1,8% 2% 11. «Свобода» 2,1% 2,2% 2,2% 2,5% 12. «Гражданская позиция» 0,9% 1,2% 1,0% – 13. «Партия зеленых Украины» 0,7% 0,3% 0,3% – 14. «Самопомощь» 0,6% 0,6% 0,6% – 15. «Аграрная партия» 0,5% 0,6% 0,6% – 16. «Рух новых сил Саакашвили» 0,4% 0,4% 0,4% – 17. «Сила людей» 0,3% 0,2% 0,2% – 18. «Сила права» 0,2% 0,1% 0,2% – 19. «Социальная справедливость» 0,2% 0,1% 0,2% – 20. «Независимость» 0,1% 0,1% 0,0% – 21. «Патриот» 0,1% 0,1% 0,1% – 22. «Факел» 0,1% 0,1% 0,1% –

20:10 Оперативны данные по явке свидетельствует, что на выборы Верховной Рады пришли больше половины избирателей.По состоянию на 20:00 активность избирателей составила 50,35% по данным 17 округов из 199 по всей стране.Напомним, что в 2014 году на выборы Верховной Рады пришли 52,4% избирателей, в 2012-м – почти 58%.